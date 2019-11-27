جنرال إسرائيلي: لسنا جاهزين لمواجهة إيران وربما نكون أضعف منها

حذر الجنرال الإسرائيلي، تسيفيكا حيموفيشت، من مواجهة مرتقبة مع إيران، بدعوى أن بلاده ليست جاهزة فعليا لتلك، وذلك وفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطنوحسب الصحيفة، فإن الجنرال تسيفيكا حيموفيتش، قائد سلاح الدفاع الجوي الإسرائيلي السابق قد أوضح أن بلاده ربما تكون أضعف من إيران، لأنه في حال الهجوم على بلاده، فإنه ستسقط آلاف الصواريخ، ولن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها بشكل كامل، حتى ولو لدى إسرائيل كميات كبيرة من مضادات الصواريخ.ونقلت الصحيفة، عن حيموفيتش أنه في حال استهداف إيران لمصنع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل، فهذا معناه إعلان حرب فعلية، خاصة وأن إيران ستهاجم بلاده من جميع الاتجاهات، حيث سيقف حزب الله اللبناني مع إيران، وكذلك سوريا، وكل منهما سيفتح جبهة ضد إسرائيل.