تفاصيل لقاء الرئيس عباس بأمير قطر في الدوحة

رام الله - دنيا الوطن

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،

حسين الشيخ،

تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.





وقال الشيخ، في تصريح له عبر (فيسبوك): "لقاء اليوم بين الرئيس عباس وأمير قطر، تناول آخر التطورات السياسية في المنطقة، وكذلك موضوع الانتخابات الفلسطينية للمجلس التشريعي، والعلاقات الثنائية بين فلسطين وقطر وسبل تطويرها في كافة المجالات".





يذكر أن الرئيس عباس وصل أمس الثلاثاء إلى قطر في زيارة تستمر عدة أيام يلتقي خلالها الأمير تميم بن حمد آل خليفة ويعقد عدة لقاءات.