جمعية فلسطينية تُطالب الحكومة بمنع التدخين في الأماكن العامة

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رام الله - دنيا الوطن

ناشد رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين، ماجد الشيوخي، رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بضرورة إصدار اللائحة التتفيذية لقانون مكافحة التدخين الفلسطيني رقم 25 لسنة 2005 الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة.



واشتكى الشيوخي، من عدم الاهتمام بتطبيق القانون في الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع في القريب العاجل فيما بين الجمعية ووزيرة الصحة الفلسطينية لبحث آليات تنفيذ القانون الفلسطيني.