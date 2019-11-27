دولي

غانتس لإيران وحزب الله: لا تجربونا فسنرد بقوة لم تشهدوا مثيلاً لها

غانتس لإيران وحزب الله: لا تجربونا فسنرد بقوة لم تشهدوا مثيلاً لها
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
وجه زعيم حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس، تهديداً لإيران وحزب الله، قائلاً: "لا تجربونا، ونحن سنكون أقوياء وموحدين وسنرد بقوة لم يشهد لبنان مثيلاً لها".

وأضاف غانتس، وفق موقع (عرب 48): "رغم أننا نتواجد في الشمال، لكن لا يمكن تجاهل ما يحدث في الجنوب، بعد أن تم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، مساء أمس، وقصف إسرائيل لموقع تابع لحركة حماس في القطاع".

وتطرق غانتس إلى الأزمة السياسية الإسرائيلية، والتوقعات بالتوجه إلى انتخابات ثالثة للكنيست، بعد أن فشل هو ونتنياهو بتشكيل حكومة، معتبراً أنه "ينبغي الانشغال بالدولة وليس برأس الدولة، وبدلاً من الانشغال بما يحتاج إليه الشمال وما يحتاج إليه الجنوب، ننشغل بما يحتاج إليه نتنياهو". 

وأشار إلى أنه يواصل محاولاته لتشكيل حكومة وحدة، متابعاً: "إننا نبحث عن أي طريق من أجل الوصول إلى وحدة، ونبحث عن أية إمكانية من أجل قيادة دولة إسرائيل في وجه التحديات الكثيرة أمامها".

أخبار ذات صلة

جنرال إسرائيلي: لسنا جاهزين لمواجهة إيران وربما نكون أضعف منها

جنرال إسرائيلي: لسنا جاهزين لمواجهة إيران وربما نكون أضعف منها

تحقيق عزل ترامب يدخل مرحلة جديدة

تحقيق عزل ترامب يدخل مرحلة جديدة

كارثة المروحيتين.. كيف مني جيش فرنسا بأكبر خسارة في 40 عاما؟

كارثة المروحيتين.. كيف مني جيش فرنسا بأكبر خسارة في 40 عاما؟

خامنئي يُعلن هزيمة الاحتجاجات في إيران

خامنئي يُعلن هزيمة الاحتجاجات في إيران

شاهد: لحظة انفجار مصنع كيماويات أميركي وتصاعد كتلة لهب

شاهد: لحظة انفجار مصنع كيماويات أميركي وتصاعد كتلة لهب

هولندا تبدأ بتنفيذ سياسة &#34;وسم منتجات المستوطنات&#34;

هولندا تبدأ بتنفيذ سياسة "وسم منتجات المستوطنات"

شاهد: إصابة عدد من السياح الروس في حادث سير بجمهورية الدومينيكان

شاهد: إصابة عدد من السياح الروس في حادث سير بجمهورية الدومينيكان

النواب الأميركي يحض ترامب على المشاركة بجلسة عزله

النواب الأميركي يحض ترامب على المشاركة بجلسة عزله

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهاتف خالد مشعل للاطمئنان على صحته

الرئيس عباس يهاتف خالد مشعل للاطمئنان على صحته

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في مجال الطب

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في مجال الطب

الخارجية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف حملات القمع والتنكيل بالعيسوية

الخارجية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف حملات القمع والتنكيل بالعيسوية

ثلاثة طلبة بجامعة بيرزيت يفوزون بالمركز الأول بتحدي فلسطين لإنترنت الأشياء والذكاء

ثلاثة طلبة بجامعة بيرزيت يفوزون بالمركز الأول بتحدي فلسطين لإنترنت الأشياء والذكاء

قيادي بفتح يرد على رسالة حماس بشأن الانتخابات

قيادي بفتح يرد على رسالة حماس بشأن الانتخابات

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لفتح تحقيق باعتداءات المستوطنين بالخليل

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لفتح تحقيق باعتداءات المستوطنين بالخليل

الشرطة بغزة: أوقفنا الحملات المرورية واتخذنا التدابير اللازمة لمنع جرائم التفجيرات

الشرطة بغزة: أوقفنا الحملات المرورية واتخذنا التدابير اللازمة لمنع جرائم التفجيرات

الطواقم الطبية تجري (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006م

الطواقم الطبية تجري (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006م

منوعات

آخر كوارث تلفزيون الواقع.. شاهد لحظة مصرع ممثل &#34;على الملأ&#34;

آخر كوارث تلفزيون الواقع.. شاهد لحظة مصرع ممثل "على الملأ"

والدة مايلي سايرس تمنحها قصة شعر جديدة تصدم جمهورها

والدة مايلي سايرس تمنحها قصة شعر جديدة تصدم جمهورها

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

فنانة شهيرة تعلن إفلاسها بعد ثراء فاحش وتبيع ملابس

فنانة شهيرة تعلن إفلاسها بعد ثراء فاحش وتبيع ملابس

الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

شيرين سيف النصر تكشف مفاجأة عن الصورة المتداولة

شيرين سيف النصر تكشف مفاجأة عن الصورة المتداولة

أصالة تثير الجدل بتعليقها على أحدث صورة لها.. هل انفصلت عن زوجها؟

أصالة تثير الجدل بتعليقها على أحدث صورة لها.. هل انفصلت عن زوجها؟

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

عربي

ولي العهد السعودي يصل أبوظبي

ولي العهد السعودي يصل أبوظبي

خليفة بن زايد يوجه رسالة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

خليفة بن زايد يوجه رسالة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك