غانتس لإيران وحزب الله: لا تجربونا فسنرد بقوة لم تشهدوا مثيلاً لها

لا تجربونا، ونحن سنكون أقوياء وموحدين وسنرد بقوة لم يشهد لبنان مثيلاً لها".





وأضاف غانتس، وفق موقع (عرب 48): "رغم أننا نتواجد في الشمال، لكن لا يمكن تجاهل ما يحدث في الجنوب، بعد أن تم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، مساء أمس، وقصف إسرائيل لموقع تابع لحركة حماس في القطاع".



وتطرق غانتس إلى الأزمة السياسية الإسرائيلية، والتوقعات بالتوجه إلى انتخابات ثالثة للكنيست، بعد أن فشل هو ونتنياهو بتشكيل حكومة، معتبراً أنه "ينبغي الانشغال بالدولة وليس برأس الدولة، وبدلاً من الانشغال بما يحتاج إليه الشمال وما يحتاج إليه الجنوب، ننشغل بما يحتاج إليه نتنياهو".





وأشار إلى أنه يواصل محاولاته لتشكيل حكومة وحدة، متابعاً: "إننا نبحث عن أي طريق من أجل الوصول إلى وحدة، ونبحث عن أية إمكانية من أجل قيادة دولة إسرائيل في وجه التحديات الكثيرة أمامها".

وجه زعيم حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس، تهديداً لإيران وحزب الله، قائلاً: "