"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في مجال الطب

وزارة التربية والتعليم العالي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر ثلاث منح دراسية في صربيا للعام 2019 - 2020 للحصول على درجة البكالوريوس في مجال الطب البشري.



ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.



وشكرت الوزارة الحكومة الصربية على دعمها المتواصل للطلبة الفلسطينيين.