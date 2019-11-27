لجنة الانتخابات تسلّم الرئيس عباس رد حركة حماس بشأن الانتخابات العامة

لجنة الانتخابات مع قيادة حركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت لجنة الانتخابات المركزية رد حركة حماس بالموافقة على المشاركة بالانتخابات العامة، إلى الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء.



وبعث د.حنا ناصر رئيس اللجنة، رسالة خطية إلى الرئيس عباس الموجود حاليا في قطر، بين فيها مجمل موقف الفصائل من الانتخابات، وموقف حركة حماس على وجه الخصوص، متضمنة الرسالة الخطية التي تلقتها اللجنة من حركة حماس يوم أمس، والتي تشير إلى موافقتها على المشاركة بالانتخابات العامة المقبلة.



وقالت اللجنة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ما تتناقله بعض وسائل الاعلام حول تسريبات لنص رسالة حركة حماس ليس دقيقاً، ولا يحمل موقف حركة حماس الكامل، الذي تسلمته اللجنة رسميا في الورقة المقدمة اليها، والتي بدورها نقلته إلى الرئيس أبومازن اليوم.