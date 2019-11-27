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ولي العهد السعودي يصل أبوظبي

ولي العهد السعودي يصل أبوظبي
رام الله - دنيا الوطن
وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة رسمية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة نشرتها (وام): يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات.. يحل ضيفا عزيزا وكريما بين أهله"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

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