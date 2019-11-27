الأحمد: مستعدون للانتخابات بالقائمة الموحدة ومحكمة الانتخابات يشكلها المجلس الأعلى للقضاء

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن حركته مستعدة للمشاركة بالانتخابات المقبلة وفق القائمة الموحدة مع جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس.



وقال الأحمد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "القائمة الموحدة طرح ليس جديداً وقد جرى مناقشته في السابق مع كل الفصائل، وينص على أن تشارك جميع الفصائل بما فيها فتح وحماس بقائمة موحدة خاصة وأننا في مرحلة تحرر وطني تتطلب أن نكون موحدين".





وأضاف الأحمد: "إذا لم نتحالف مع الجميع، فنحن مستعدين التحالف مع من يريد ذلك، والعرض قائم للشخصيات المستقلة أيضاً، وعرضنا قائم ومازال وناقشت ذلك مع الفصائل".



وفيما يتعلق بأي مطالبات بوقف عمل المحكمة الدستورية قبل إجراء الانتخابات، قال الأحمد: "المحكمة الدستورية لا علاقة لها بالانتخابات ولا يمكن المطالبة بتعطيلها، والانتخابات لها محكمة خاصة يتم تشكيلها بالتشاور مع المجلس الأعلى للقضاء الذي يرفع أسماء الأعضاء للرئيس محمود عباس الذي يصادق بدوره على تشكيلها وعلى الأسماء".





وفيما يتعلق بموعد المرسوم الرئاسي للانتخابات، أكد الأحمد، أن الرئيس عباس متواجد حالياً في قطر، مشيراً إلى أنه في ضوء تسلمه للرد سيتم تحديد موعد إصدار المرسوم، وأن رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر أبلغنا بأن رسالة حماس إيجابية.





وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات في القدس، قال الأحمد: "اسرائيل لم تعطي جواب بهذا الشأن، وطلبنا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية التي لها علاقة مع اسرائيل بالتدخل، مشدداً أنه بدون القدس لن تجرى الانتخابات المقبلة.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال