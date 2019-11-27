محكمة مصرية تقضي بالإعدام على متهم بالتورط في قضايا "إرهابية"





وأضافت: أن ذلك إلى جانب ضلوعه في تهريب أحد عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية، وتهم أخرى تتعلق بأنشطة إرهابية، وفق ما نقلت وكالة (روسيا اليوم).





رام الله - دنيا الوطنأفاد التلفزيون الرسمي المصري، اليوم الأربعاء، بأن محكمة عسكرية قضت بالإعدام شنقاً على "الإرهابي"، هشام عشماوي، المتهم بالتورط في أعمال "إرهابية".وقالت وسائل إعلام مصرية: إن المحكمة العسكرية أصدرت حكمها في القضية الشهيرة إعلاميا بـ "الفرافرة" في جلسة اليوم، بعد اتهام عشماوي بالمشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، واشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية بقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013.