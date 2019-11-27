شاهد: البدء بتجهيز المستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة





وكشفت الصور التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عمالاً ليس من جنسيات فلسطينية أو عرببة على ما يبدو، وهم منشغلون في تجهيز المستشفى، الذي يتم إنشاؤه وفق تفاهمات أبرمت بين حركة حماس إسرائيل برعاية مصرية وتمويل قطري.





يشار إلى أن المستشفى الأمريكي ستشرف عليه وزارة الصحة بغزة، فيما تعبتره الحكومة الفلسطينية برئاسة د.محمد اشتية جزءاً من (صفقة القرن) حسب ما صرحت ووزيرة الصحة مي الكيلة في أكثر من مناسبة.





وكان المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم قال: إن إدخال معدات المستشفى الدولي، الذي سيقام شمال قطاع غزة، هو جزء من التفاهمات بين الفصائل والاحتلال، مشيراً إلى أنه سيخدم أبناء قطاع غزة في المجال الصحي، الذي يعاني من الحصار الإسرائيلي.

وأضاففي تصريحات سابقة لـ"دنيا الوطن": إن "المستشفى سيخدم أصحاب الأمراض الصعبة والمزمنة، خاصة مع تقليص التحويلات الصحية إلى خارج قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي والعقوبات من السلطة، مؤكداً أن وزارة الصحة، ستشرف عليه فيما سيشمل 500 سرير تقريباً"، وفق تعبيره.

وشدّد قاسم على أن شعبنا سيواصل نضاله، عبر مسيرات العودة وكسر الحصار، حتى كسر كامل للحصار عن قطاع غزة.



















































رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء اليوم الأربعاء صوراً تظهر عمالاً أجانب يبدأون بتجهيز المستشفى الأمريكي شمال قطاع غزة.