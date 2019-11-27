ثلاثة طلبة بجامعة بيرزيت يفوزون بالمركز الأول بتحدي فلسطين لإنترنت الأشياء والذكاء

رام الله - دنيا الوطنحصد فريق مكون من ثلاثة طلبة من دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة أنظمة الحاسوب في جامعة بيرزيت المركز الأول في مسابقة تحدي فلسطين لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي عن فئة مشاريع التخرج التي أقامتها مؤسسة النيزك للتعليم المساند والإبداع العلمي في قصر رام الله الثقافي بداية شهر تشرين الثاني الجاري.وتأهل الطلبة الفائزون في المسابقة التي أقيمت على مستوى فلسطين للمشاركة في تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي الذي سيقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بداية شهر كانون الأول/ديسمبر القادم.وكان الطلبة موسى حسنا ومجدولين فرحات ونتالي ملاعبي قد أنجزوا مشروع تخرج لدائرتهم بعنوان "الحل الأمثل لاستعادة الطاقة في الشبكات المختلطة" بإشراف من أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة بيرزيت أ. أحمد عليان ومدير مركز المراقبة والتحكم في شركة كهرباء محافظة القدس م. أمجد كمالوابتكر الطلبة برنامجاً يعتمد على نظرية المخططات (Graph theory) ويعمل على إعادة وصل التيار الكهربائي عند انقطاعه عن منطقة معينة عن طريق الدخول إلى الأماكن التي انقطع فيها التيار وتقديم التفاصيل الكاملة عنها، والبحث عن شبكات أخرى قريبة تساعد على إعادة وصل المنطقة المتضررة بالطاقة في أسرع وقت ممكن.وأقيمت مسابقة تحدي فلسطين لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي تحت رعاية رئيس الوزراء د. محمد إشتية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في القدس وبالشراكة مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للإبداع والتميز وشركة المقاولين العرب.وقد تم إعلان النتائج في حفل أقيم في قصر رام الله الثقافي بحضور ما يزيد عن 500 زائر ومشارك، وقد شمل معرضاً لـ 23 مشروعاً تكنولوجياً إبداعياً من مختلف مناطق الوطن.