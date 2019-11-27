شؤون فلسطينية

ارتفاع سعر الخيار وتذبذب بأسعار الخضروات والفواكه بالقطاع.. والزراعة توضح

ارتفاع سعر الخيار وتذبذب بأسعار الخضروات والفواكه بالقطاع.. والزراعة توضح
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
أكد الناطق باسم وزارة الزراعة، أدهم البسيوني، أن أغلب الخضروات المتوافرة في السوق حالياً، تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، بالأخص الخضروات الأساسية كالبندورة والبطاطس والبصل، فيعتبر سعرها منخفض، باستثناء (الخيار).

وأوضح البسيوني في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن سبب ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضروات يعود للخسائر الفادحة التي تكبدها المزارعين في الموسم السابق، وأدت إلى عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة اراضيهم، وهذا أدى لقلة العرض الموجود بالأسواق، بالإضافة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بقطاع غزة، مما أدى لارتفاع أسعار بعض الخضروات، بخاصة (الخيار).

وأشار إلى أن هنالك مساحات كبيرة مزروعة بـ(الخيار)، ولم تنتج بعد، وخلال الأيام القادمة ستعود أسعار الخيار إلى طبيعتها، بعد نزول هذه المساحات إلى خط الإنتاج، مشدداً على أن كافة أنواع الخضروات بشكل عام في متناول أيدي المواطن الفلسطيني كمتوسط عام.

وأضاف " الخضروات عبارة عن نبات وقطاع حيوي، يتعرض للتذبذب، ويتعرض للتغير في المساحة أحياناً، وفق الوضع الموجود لدى المزارعين".

وأكد أيضاَ أن أسعار (الفواكه) في قطاع غزة ضمن متناول يد الجميع، مشيراً أن الحمضيات المتوفرة في السوق كلها إنتاج محلي فلسطيني بامتياز، وتغطي حاجة السوق.

في ذات السياق، تواصلت "دنيا الوطن" مع أحد الأسواق الشعبية للحصول على أسعار الخضروات والفواكه لهذا اليوم، حيث يباع كيلو (الخيار البلدي) بـ 4 شواكل، وكيلو (الخيار العادي) بـ 3 شيكل، ويُباع كيلو البطاطا بـ 1 شيكل، وكيلو البصل بـ 1 شيكل، وكيلو البندورة بـ 1.5 شيكل.

وأشار بائع الخضروات، أن الخيار العادي ارتفع سعره من شيكل واحد للكيلو، إلى 3 أو 4 شيكل للكيلو، والخيار البلدي ارتفع مع 1.5 شيكل للكيلو إلى 4 أو 5 شيكل مقابل الكيلو، مشيراً إلى أن تصديره للخارج هو ما يرفع سعره في العادة، موضحاً أن كيلو (البندورة) كان يباع بـ 3 شيكل وانخفض لـ 1.5 مقابل الكيلو، حيث انخفض سعرها بالتزامن مع رفع سعر الخيار.

أما كيلو الليمون فيباع بـ 2.5 شيكل، وكيلو الفلفل الحلو بـ 2 شيكل، وأيضاً كيلو الفلفل الحار بـ 2 شيكل، والباذنجان الكبير 1.5 شيكل أما الباذنجان الصغير فـيباع بـ 2 شيكل، ورأس الزهرة بـ 3 شيكل، ورأس الملفوف الأبيض بـ 3 شيكل، ورأس الملفوف الأحمر بـ 3.5 شيكل.

وبالنسبة للفواكه فيباع كيلو الموز بـ 2.5 شيكل، وكيلو البرتقال (أبو صره) بـ 3 شيكل، و(كلمنتينا) بـ 2 شيكل، والحبة الواحدة من (البوملي) بـ 3 شيكل، وكيلو المانجا بـ 4 شيكل، وكيلو الشمام بـ 4 شيكل، وكيلو الرمان الحلو بـ 2.5 شيكل، والرمان الحامض بـ 3.5 شيكل، والجوافة بـ 4.5 شيكل، والكاكا بـ 3 شيكل.

أما جميع أنواع التفاح بـ 4.5 شيكل، أما التفاح الأحمر فيباع الكيلو بـ 5.5 شيكل، الإجاص الأحمر بـ 4.5 شيكل، والإجاص الأصفر 5.5، والافوكادو بـ6 شيكل الكيلو الواحد، وكيلو القشطة بـ 13شيكل، وكيلو الكستناء بـ 12 شيكل.


أخبار ذات صلة

الخارجية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف حملات القمع والتنكيل بالعيسوية

الخارجية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف حملات القمع والتنكيل بالعيسوية

ثلاثة طلبة بجامعة بيرزيت يفوزون بالمركز الأول بتحدي فلسطين لإنترنت الأشياء والذكاء

ثلاثة طلبة بجامعة بيرزيت يفوزون بالمركز الأول بتحدي فلسطين لإنترنت الأشياء والذكاء

قيادي بفتح يرد على رسالة حماس بشأن الانتخابات

قيادي بفتح يرد على رسالة حماس بشأن الانتخابات

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لفتح تحقيق باعتداءات المستوطنين بالخليل

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لفتح تحقيق باعتداءات المستوطنين بالخليل

الشرطة بغزة: أوقفنا الحملات المرورية واتخذنا التدابير اللازمة لمنع جرائم التفجيرات

الشرطة بغزة: أوقفنا الحملات المرورية واتخذنا التدابير اللازمة لمنع جرائم التفجيرات

الطواقم الطبية تجري (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006م

الطواقم الطبية تجري (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006م

عورتاني: تعزيز قصص النجاح في التعليم أولوية

عورتاني: تعزيز قصص النجاح في التعليم أولوية

قيادي فلسطيني: نفضل قائمة منظمة التحرير بالانتخابات وكل الاحتمالات مفتوحة للتحالفات

قيادي فلسطيني: نفضل قائمة منظمة التحرير بالانتخابات وكل الاحتمالات مفتوحة للتحالفات

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

ثلاثة طلبة بجامعة بيرزيت يفوزون بالمركز الأول بتحدي فلسطين لإنترنت الأشياء والذكاء

ثلاثة طلبة بجامعة بيرزيت يفوزون بالمركز الأول بتحدي فلسطين لإنترنت الأشياء والذكاء

الطواقم الطبية تجري (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006م

الطواقم الطبية تجري (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006م

عورتاني: تعزيز قصص النجاح في التعليم أولوية

عورتاني: تعزيز قصص النجاح في التعليم أولوية

خمسة شهداء للحركة الأسيرة خلال العام الجاري وجثامينهم لا تزال محتجزة

خمسة شهداء للحركة الأسيرة خلال العام الجاري وجثامينهم لا تزال محتجزة

بإشراف الوفد القطري.. طاقم طبي ينهي المرحلة الثامنة من عمليات زراعة القوقعة بغزة

بإشراف الوفد القطري.. طاقم طبي ينهي المرحلة الثامنة من عمليات زراعة القوقعة بغزة

الأسرى: تصريحات بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

الأسرى: تصريحات بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

هيئة الأسرى: تصريحات بينت حول احتجاز الجثامين دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

هيئة الأسرى: تصريحات بينت حول احتجاز الجثامين دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

منوعات

والدة مايلي سايرس تمنحها قصة شعر جديدة تصدم جمهورها

والدة مايلي سايرس تمنحها قصة شعر جديدة تصدم جمهورها

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

فنانة شهيرة تعلن إفلاسها بعد ثراء فاحش وتبيع ملابس

فنانة شهيرة تعلن إفلاسها بعد ثراء فاحش وتبيع ملابس

الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

شيرين سيف النصر تكشف مفاجأة عن الصورة المتداولة

شيرين سيف النصر تكشف مفاجأة عن الصورة المتداولة

أصالة تثير الجدل بتعليقها على أحدث صورة لها.. هل انفصلت عن زوجها؟

أصالة تثير الجدل بتعليقها على أحدث صورة لها.. هل انفصلت عن زوجها؟

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

عربي

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

&#34;أنصار الله&#34; تكشف تفاصيل اغتيال الرئيس اليمني الأسبق

"أنصار الله" تكشف تفاصيل اغتيال الرئيس اليمني الأسبق

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب