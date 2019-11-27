ارتفاع سعر الخيار وتذبذب بأسعار الخضروات والفواكه بالقطاع.. والزراعة توضح





أكد الناطق باسم وزارة الزراعة، أدهم البسيوني، أن أغلب الخضروات المتوافرة في السوق حالياً، تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، بالأخص الخضروات الأساسية كالبندورة والبطاطس والبصل، فيعتبر سعرها منخفض، باستثناء (الخيار).وأوضح البسيوني في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن سبب ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضروات يعود للخسائر الفادحة التي تكبدها المزارعين في الموسم السابق، وأدت إلى عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة اراضيهم، وهذا أدى لقلة العرض الموجود بالأسواق، بالإضافة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بقطاع غزة، مما أدى لارتفاع أسعار بعض الخضروات، بخاصة (الخيار).وأشار إلى أن هنالك مساحات كبيرة مزروعة بـ(الخيار)، ولم تنتج بعد، وخلال الأيام القادمة ستعود أسعار الخيار إلى طبيعتها، بعد نزول هذه المساحات إلى خط الإنتاج، مشدداً على أن كافة أنواع الخضروات بشكل عام في متناول أيدي المواطن الفلسطيني كمتوسط عام.وأضاف " الخضروات عبارة عن نبات وقطاع حيوي، يتعرض للتذبذب، ويتعرض للتغير في المساحة أحياناً، وفق الوضع الموجود لدى المزارعين".وأكد أيضاَ أن أسعار (الفواكه) في قطاع غزة ضمن متناول يد الجميع، مشيراً أن الحمضيات المتوفرة في السوق كلها إنتاج محلي فلسطيني بامتياز، وتغطي حاجة السوق.في ذات السياق، تواصلت "دنيا الوطن" مع أحد الأسواق الشعبية للحصول على أسعار الخضروات والفواكه لهذا اليوم، حيث يباع كيلو (الخيار البلدي) بـ 4 شواكل، وكيلو (الخيار العادي) بـ 3 شيكل، ويُباع كيلو البطاطا بـ 1 شيكل، وكيلو البصل بـ 1 شيكل، وكيلو البندورة بـ 1.5 شيكل.وأشار بائع الخضروات، أن الخيار العادي ارتفع سعره من شيكل واحد للكيلو، إلى 3 أو 4 شيكل للكيلو، والخيار البلدي ارتفع مع 1.5 شيكل للكيلو إلى 4 أو 5 شيكل مقابل الكيلو، مشيراً إلى أن تصديره للخارج هو ما يرفع سعره في العادة، موضحاً أن كيلو (البندورة) كان يباع بـ 3 شيكل وانخفض لـ 1.5 مقابل الكيلو، حيث انخفض سعرها بالتزامن مع رفع سعر الخيار.أما كيلو الليمون فيباع بـ 2.5 شيكل، وكيلو الفلفل الحلو بـ 2 شيكل، وأيضاً كيلو الفلفل الحار بـ 2 شيكل، والباذنجان الكبير 1.5 شيكل أما الباذنجان الصغير فـيباع بـ 2 شيكل، ورأس الزهرة بـ 3 شيكل، ورأس الملفوف الأبيض بـ 3 شيكل، ورأس الملفوف الأحمر بـ 3.5 شيكل.وبالنسبة للفواكه فيباع كيلو الموز بـ 2.5 شيكل، وكيلو البرتقال (أبو صره) بـ 3 شيكل، و(كلمنتينا) بـ 2 شيكل، والحبة الواحدة من (البوملي) بـ 3 شيكل، وكيلو المانجا بـ 4 شيكل، وكيلو الشمام بـ 4 شيكل، وكيلو الرمان الحلو بـ 2.5 شيكل، والرمان الحامض بـ 3.5 شيكل، والجوافة بـ 4.5 شيكل، والكاكا بـ 3 شيكل.أما جميع أنواع التفاح بـ 4.5 شيكل، أما التفاح الأحمر فيباع الكيلو بـ 5.5 شيكل، الإجاص الأحمر بـ 4.5 شيكل، والإجاص الأصفر 5.5، والافوكادو بـ6 شيكل الكيلو الواحد، وكيلو القشطة بـ 13شيكل، وكيلو الكستناء بـ 12 شيكل.