الطواقم الطبية تجري (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006م

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رام الله - دنيا الوطن

تحرص وزارة الصحة على تخفيف العبء عن مرضى قطاع غزة من خلال تعزيز الجراحات والخدمات والبرامج الطبية في قطاع غزة وتبذل جهودا كبير لتوفير مقومات استمرارها كما وتستجلب الوفود الطبية للمساعدة في إجراء العمليات الجراحية المختلفة، وتنمية قدرات الطواقم الطبية المحلية من خلال الابتعاث والتدريب المستمر، وتوفير الأجهزة اللازمة للمساعدة في التشخيص وإجراء العمليات اللازمة للمرضى.



ورصد مركز المعلومات الصحي بوزارة الصحة اجراء نحو (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ بداية تقديم الخدمة، لتخطو وزارة الصحة خطوات واسعة في تقديم خدمات القسطرة القلبية التي بدأت بتقديمها منذ العام 2006 في المستشفى الأوروبي..



من جهته، أوضح محمد حبيب رئيس قسم القسطرة القلبية في مجمع الشفاء الطبي أن برنامج عمل القسطرة القلبية في مستشفيات قطاع غزة ساعد في انخفاض نسبة الوفيات، وتطور كثيرا بحيث أصبح بالإمكان اجراء كثير من العمليات لم يكن من الممكن اجراؤها في مستشفيات غزة لعدم توفر (الدعامات والشبكات وأجهزة تنظيم ضربات القلب)، لافتا ان مريض الذبحة أو الجلطة كان ينتظر أسبوعا أو أكثر لإجراء التحويلة الطبية للعلاج بالخارج، اما الان فيتم اجراؤها في الحال.



وذكر حبيب أن إجراء عمليات القسطرة داخل القطاع يوفر قاعدة بيانات جيدة ومفيدة تفتح المجال لدراسات ووضع توقعات تقديرية للتخطيط لما نحتاجه من تجهيزات ومستلزمات خلال السنوات التالية ليتم توفيرها.