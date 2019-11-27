شؤون فلسطينية

عورتاني: تعزيز قصص النجاح في التعليم أولوية

عورتاني: تعزيز قصص النجاح في التعليم أولوية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني اهتمام وحرص الوزارة على رعاية المبادرات الطلابية وإبراز قصص النجاح الطلبة؛ لتحفيزهم وتنمية قدراتهم وسماع أصواتهم والتعرف على أفكارهم وتصوراتهم بما يسهم في تطوير التعليم.

جاء ذلك خلال تفقده المختبرات المهنية الخاصة بالتجميل والتصميم الجرافيكي في مدرسة بنات الخنساء الثانوية، والحديقة الخاصة بمبادرة "الموهبة تجمعنا" في مدرسة الجابريات الأساسية المختلطة بمديرية تربية جنين.

وشدد وزير التربية على الحرص الذي توليه الوزارة لتشجيع الطلبة على التعليم المهني والإقبال على المبادرات والأفكار الريادية والتطبيقية الملهمة.

وفي سياق متصل، اجتمع عورتاني بمديري مدارس تربية جنين، في لقاءٍ حواري، لمناقشة تعزيز الدور القيادي لمدير المدرسة لخق بيئة مدرسية محفزة للطلبة، ووضع تصورات عملية لتعزيز دور المعلمين.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التواصل مع الميدان التربوي، والاستماع لآراء الهيئات التدريسية؛ بما يتناغم ورؤية الوزارة في تعزيز اللامركزية الرشيدة.

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