شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: نفضل قائمة منظمة التحرير بالانتخابات وكل الاحتمالات مفتوحة للتحالفات

قيادي فلسطيني: نفضل قائمة منظمة التحرير بالانتخابات وكل الاحتمالات مفتوحة للتحالفات
انتخابات فلسطينية - أرشيف
خاص دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب) الفلسطيني، وجيه أبو ظريفة، أنه تم قطع خطوات كبيرة خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعدما سبق ذلك من حوارات، فيما يتعلق بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأضاف في لقاء مع قناة "دنيا الوطن": أن لجنة الانتخابات المركزية برئاسة رئيس لجنة الانتخابات د.حنا ناصر لعبت دوراً كبيراً في ترتيب وجهات النظر في محاولة لتسهيل الأمور بين جميع الأطراف.

وتابع أبو ظريفة: الآن الموافقات الفصائلية بأكملها جاهزة، والمطلوب الآن إصدار المرسوم الرئاسي، وبعد ذلك سيكون هنتك الحوار الوطني من أجل إجراء الانتخابات.

وشدّد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، على أنه لا انتخابات بدون القدس، وغزة والضفة والقدس وحدة جغرافية واحدة ولا يجوز أن لا تجرى الانتخابات في منطقة دون الأخرى في أي ظرف من الظروف.

وأضاف: مسألة الانتخابات متعلقة بأطراف الانقسام وأطراف الحكم، وهل هناك رغبة حقيقية في التقدم بهذا الملف، الآن هناك دعوة، وتمت مخاطبة حركة حماس، وهي ردت بشكل إيجابي، وموقف الفصائل إيجابي، وحتى موقف حركة الجهاد الإسلامي، الذي ليس جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني، إيجابي.

وشدّد أبو ظريفة على أن المطلوب الآن هو دفع الأطراف للعمل من أجل أن نصل إلى هذه الانتخابات، لأننا نعتبر كل ما جربناه من حوارات على مدار 13 عاماً، لم ينجح، وبالتالي نجرب شيئاً جديداً.

وأكد أن هناك رغبة دولية في إجراء الانتخابات، وهذا ما لمسناه بعدما اجتمعنا مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ولمسنا رغبة لدى الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات والاتحاد الأوروبي أيضا لديه رغبة في ذلك.

وأكد على أن المطلوب من المجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال لكي لا تعيق إسرائيل عملية الانتخابات، في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل، وهناك إمكانية الآن للذهاب لانتخابات إسرائيلية ثالثة.

وفيما يتعلق بتشكيل تحالفات وقوائم مشتركة في الانتخابات، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني: إن هناك كثيراً من الاحتمالات، احتمال قائمة منظمة التحرير قائم، وقائمة اليسار والقوى الديمقراطية وتحديداً التجمع الديمقراطي، وهناك كثير من النقاط تحتاج لبحث.

وتابع: نحن نفضل في حزب الشعب أن تكون هناك قائمة لمنظمة التحرير لإعادة طرح المشروع الوطني لأن هذا المشروع حماية لرؤية دولة فلسطين.

وشدّد أبو ظريفة على أنه إذا ارتضينا بصناديق الاقتراع حكماً بيننا، يجب حسم الخلاف السياسي، المسألة ليست في من يخوض الانتخابات، المسألة أن تجرى، وأن تكون دورية ونزيهة، وليس أن تجرى مرة واحدة، مشيراً إلى أنه قد لا تشارك حماس في العملية الانتخابية، المهم أن يكون هناك ضمان أن تكون دورية، وستجرى في موعدها.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أنه قد يكون هناك تحالفات في المستقبل، وكل الاحتمالات مفتوحة، والعملية الانتخابية بحد ذاتها ليست هدفا وليست وسيلة، ونحن في حالة خاصة تجعل من الانتخابات، غاية ومع ذلك يتم حل كافة الإشكاليات، وهناك قانون التمثيل النسبي الكامل والالتزام بالنظام  الأساسي هو محدد متفق عليه، يؤدي إلى عدم الصراع أيا كانت نتائجها.

أخبار ذات صلة

الطواقم الطبية تجري (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006م

الطواقم الطبية تجري (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006م

عورتاني: تعزيز قصص النجاح في التعليم أولوية

عورتاني: تعزيز قصص النجاح في التعليم أولوية

خمسة شهداء للحركة الأسيرة خلال العام الجاري وجثامينهم لا تزال محتجزة

خمسة شهداء للحركة الأسيرة خلال العام الجاري وجثامينهم لا تزال محتجزة

بإشراف الوفد القطري.. طاقم طبي ينهي المرحلة الثامنة من عمليات زراعة القوقعة بغزة

بإشراف الوفد القطري.. طاقم طبي ينهي المرحلة الثامنة من عمليات زراعة القوقعة بغزة

الأسرى: تصريحات بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

الأسرى: تصريحات بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

حماس لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: قدمنا الخطوات المطلوبة والكرة الآن في ملعب أبو مازن

حماس لـ"دنيا الوطن": قدمنا الخطوات المطلوبة والكرة الآن في ملعب أبو مازن

هيئة الأسرى: تصريحات بينت حول احتجاز الجثامين دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

هيئة الأسرى: تصريحات بينت حول احتجاز الجثامين دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الطواقم الطبية تجري (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006م

الطواقم الطبية تجري (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006م

عورتاني: تعزيز قصص النجاح في التعليم أولوية

عورتاني: تعزيز قصص النجاح في التعليم أولوية

خمسة شهداء للحركة الأسيرة خلال العام الجاري وجثامينهم لا تزال محتجزة

خمسة شهداء للحركة الأسيرة خلال العام الجاري وجثامينهم لا تزال محتجزة

بإشراف الوفد القطري.. طاقم طبي ينهي المرحلة الثامنة من عمليات زراعة القوقعة بغزة

بإشراف الوفد القطري.. طاقم طبي ينهي المرحلة الثامنة من عمليات زراعة القوقعة بغزة

الأسرى: تصريحات بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

الأسرى: تصريحات بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

هيئة الأسرى: تصريحات بينت حول احتجاز الجثامين دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

هيئة الأسرى: تصريحات بينت حول احتجاز الجثامين دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

نفتالي بينيت: حكم الصاروخ الذي لم يُصب كحكم الصاروخ الذي أصاب

نفتالي بينيت: حكم الصاروخ الذي لم يُصب كحكم الصاروخ الذي أصاب

منوعات

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

فنانة شهيرة تعلن إفلاسها بعد ثراء فاحش وتبيع ملابس

فنانة شهيرة تعلن إفلاسها بعد ثراء فاحش وتبيع ملابس

الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

شيرين سيف النصر تكشف مفاجأة عن الصورة المتداولة

شيرين سيف النصر تكشف مفاجأة عن الصورة المتداولة

أصالة تثير الجدل بتعليقها على أحدث صورة لها.. هل انفصلت عن زوجها؟

أصالة تثير الجدل بتعليقها على أحدث صورة لها.. هل انفصلت عن زوجها؟

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

عربي

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

&#34;أنصار الله&#34; تكشف تفاصيل اغتيال الرئيس اليمني الأسبق

"أنصار الله" تكشف تفاصيل اغتيال الرئيس اليمني الأسبق

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب