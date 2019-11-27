عاجل

  • الشرطة: لا توجد جريمة قتل مجهولة بقطاع غزة.. وسنوقف جميع الحملات المرورية

دولي

تحقيق عزل ترامب يدخل مرحلة جديدة

تحقيق عزل ترامب يدخل مرحلة جديدة
رام الله - دنيا الوطن
تستعد لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي لتسليم مقاليد تحقيق العزل الجاري بحق الرئيس دونالد ترامب إلى اللجنة القضائية، مع دخول التحقيق مرحلة جديدة.

وتوشك على النهاية مرحلة تقصي الحقائق ضمن إطار التحقيق، والتي أشرفت عليها لجنة الاستخبارات، وأعلن رئيس اللجنة آدم شيف أمس الثلاثاء أن تقريرا يضم استنتاجاتها سيصدر الأسبوع المقبل، عقب عودة المشرعين من إجازة عيد الشكر في الثالث من كانون أول/ديسمبر، وفق (روسيا اليوم). 

من جانبها، حددت اللجنة القضائية الرابع من ديسمبر موعدا لأول جلسة لها في القضية التي ستجمع خبراء قانونيين سيدرسون مسائل دستورية، ضمن إطار بحث اللجنة فيما إذا كان يتعين إطلاق عملية العزل بحق ترامب وما هي لائحة الاتهامات الواجب توجيهها إليه.

ووجّه رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر إلى ترامب ومحاميه دعوة لحضور الجلسة كما تقدم بطلب استدعاء الشهود واستجوابهم، مبديا أمله في أن يقبل رئيس الدولة الدعوة بدلا من مواصلة الشكوى من العملية القضائية.

وأمهلت اللجنة ترامب حتى الأحد المقبل لإبلاغها قراره بشأن حضور الجلسة من عدمه، فيما يسعى الديمقراطيون المسيطرون على مجلس النواب إلى إنهاء التحقيق في غضون ثلاثة أسابيع وطرح مسألة عزل ترامب على التحقيق النهائي في المجلس حتى عيد الميلاد، ما سيمهد الطريق لتسليمها إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية في كانون ثاني/يناير المقبل.

ومن غير المرجح أن يحضر ترامب، حتى لو أراد ذلك، جلسة الرابع من ديسمبر، لأنه سيكون وقتها في بريطانيا لحضور قمة حلف الناتو.

ويتمحور تحقيق العزل حول الضغط الذي مارسه ترامب على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بغية إجباره على فتح تحقيق مع هانتر بايدن، العضو السابق في إدارة شركة "بوريسما" الأوكرانية في مجال الغاز ونجل المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة نائب الرئيس السابق جو بايدن.

أخبار ذات صلة

كارثة المروحيتين.. كيف مني جيش فرنسا بأكبر خسارة في 40 عاما؟

كارثة المروحيتين.. كيف مني جيش فرنسا بأكبر خسارة في 40 عاما؟

خامنئي يُعلن هزيمة الاحتجاجات في إيران

خامنئي يُعلن هزيمة الاحتجاجات في إيران

شاهد: لحظة انفجار مصنع كيماويات أميركي وتصاعد كتلة لهب

شاهد: لحظة انفجار مصنع كيماويات أميركي وتصاعد كتلة لهب

هولندا تبدأ بتنفيذ سياسة &#34;وسم منتجات المستوطنات&#34;

هولندا تبدأ بتنفيذ سياسة "وسم منتجات المستوطنات"

شاهد: إصابة عدد من السياح الروس في حادث سير بجمهورية الدومينيكان

شاهد: إصابة عدد من السياح الروس في حادث سير بجمهورية الدومينيكان

النواب الأميركي يحض ترامب على المشاركة بجلسة عزله

النواب الأميركي يحض ترامب على المشاركة بجلسة عزله

حزب العمال البريطاني يرفض الاعتذار لليهود

حزب العمال البريطاني يرفض الاعتذار لليهود

الأورومتوسطي: اليونان تقرر تكديس آلاف اللاجئين بمرافق مغلقة تشبه السجون

الأورومتوسطي: اليونان تقرر تكديس آلاف اللاجئين بمرافق مغلقة تشبه السجون

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الطواقم الطبية تجري (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006م

الطواقم الطبية تجري (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006م

عورتاني: تعزيز قصص النجاح في التعليم أولوية

عورتاني: تعزيز قصص النجاح في التعليم أولوية

خمسة شهداء للحركة الأسيرة خلال العام الجاري وجثامينهم لا تزال محتجزة

خمسة شهداء للحركة الأسيرة خلال العام الجاري وجثامينهم لا تزال محتجزة

بإشراف الوفد القطري.. طاقم طبي ينهي المرحلة الثامنة من عمليات زراعة القوقعة بغزة

بإشراف الوفد القطري.. طاقم طبي ينهي المرحلة الثامنة من عمليات زراعة القوقعة بغزة

الأسرى: تصريحات بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

الأسرى: تصريحات بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

هيئة الأسرى: تصريحات بينت حول احتجاز الجثامين دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

هيئة الأسرى: تصريحات بينت حول احتجاز الجثامين دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

كهرباء القدس تُقدم شكوى ضد إسرائيل بسبب قطع التيار الكهربائي بالضفة

كهرباء القدس تُقدم شكوى ضد إسرائيل بسبب قطع التيار الكهربائي بالضفة

منوعات

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

فنانة شهيرة تعلن إفلاسها بعد ثراء فاحش وتبيع ملابس

فنانة شهيرة تعلن إفلاسها بعد ثراء فاحش وتبيع ملابس

الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

شيرين سيف النصر تكشف مفاجأة عن الصورة المتداولة

شيرين سيف النصر تكشف مفاجأة عن الصورة المتداولة

أصالة تثير الجدل بتعليقها على أحدث صورة لها.. هل انفصلت عن زوجها؟

أصالة تثير الجدل بتعليقها على أحدث صورة لها.. هل انفصلت عن زوجها؟

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

عربي

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

&#34;أنصار الله&#34; تكشف تفاصيل اغتيال الرئيس اليمني الأسبق

"أنصار الله" تكشف تفاصيل اغتيال الرئيس اليمني الأسبق

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب