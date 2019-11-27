عربي

خليفة بن زايد يوجه رسالة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

خليفة بن زايد يوجه رسالة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية
خليفة بن زايد
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ؛ مجدداً تآزر الإمارات مع تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومساندتها المساعي الإقليمية والدولية المبذولة من أجل التخفيف من معاناته.

جاء ذلك، بمناسبة "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي يصادف 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وتأتي ضمن قائمة رسائل رؤساء الدول والحكومات، التي تم توجيهها إلى الاجتماع الخاص للجنة، اليوم، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، ضمن الاحتفالات التي نظمتها الأمم المتحدة بهذه المناسبة.

ولفت الشيخ خليفة بن زايد إلى "المرحلة الحساسة غير المسبوقة التي تشهدها القضية الفلسطينية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها ومحاولاتها تكريس حالة احتلالها للأراضي الفلسطينية، مشددا في هذا الصدد على المسؤولية التي تتحملها الأمم المتحدة لإنهاء معاناة الفلسطينيين ودفع إسرائيل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب تلك وإنهاء احتلالها".

وأكد أن ترسيخ مظاهر السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، لن يتحقق من دون تحقيق حل الدولتين، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، وتدور فعالياتها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك كما في مكاتبها في جنيف وفيينا.

وعادة يتم الاحتفال به في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام؛ للتذكير بقرار الجمعية العامة 181، لسنة 1947، الخاص بفلسطين، والذي قسم فلسطين التاريخية إلى 3 كيانات جديدة، هي دولة يهودية، ودولة عربية، ووضع القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية.

وأنشأت إسرائيل على أساس القرار المذكور، واحتلت في 1948، أراضي تعود للدولة العربية، وأكملت احتلالها لباقي الأراضي المخصصة للدولة العربية، بعد حرب 5 يونيو/حزيران 1967.

ولم تر الدولة العربية (فلسطين) النور إلى الآن، على الرغم من الاعتراف المتبادل بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتوقيع اتفاقية أوسلو للسلام، في أيلول/سبتمبر 1993.

أخبار ذات صلة

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

&#34;أنصار الله&#34; تكشف تفاصيل اغتيال الرئيس اليمني الأسبق

"أنصار الله" تكشف تفاصيل اغتيال الرئيس اليمني الأسبق

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب

إصابة نحو 80 عنصراً من قوات الأمن في تظاهرات محافظة المثنى العراقية

إصابة نحو 80 عنصراً من قوات الأمن في تظاهرات محافظة المثنى العراقية

لبنان.. جرجى في طرابلس وحزب الله وأمل تقتحم عين الرمانة

لبنان.. جرجى في طرابلس وحزب الله وأمل تقتحم عين الرمانة

الجزائر: الحبس المؤقت لصاحب مقطع فيديو هدد معارضي الانتخابات

الجزائر: الحبس المؤقت لصاحب مقطع فيديو هدد معارضي الانتخابات

الحكومة السودانية تلغي قانونا ينتهك حقوق النساء

الحكومة السودانية تلغي قانونا ينتهك حقوق النساء

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الطواقم الطبية تجري (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006م

الطواقم الطبية تجري (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006م

عورتاني: تعزيز قصص النجاح في التعليم أولوية

عورتاني: تعزيز قصص النجاح في التعليم أولوية

خمسة شهداء للحركة الأسيرة خلال العام الجاري وجثامينهم لا تزال محتجزة

خمسة شهداء للحركة الأسيرة خلال العام الجاري وجثامينهم لا تزال محتجزة

بإشراف الوفد القطري.. طاقم طبي ينهي المرحلة الثامنة من عمليات زراعة القوقعة بغزة

بإشراف الوفد القطري.. طاقم طبي ينهي المرحلة الثامنة من عمليات زراعة القوقعة بغزة

الأسرى: تصريحات بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

الأسرى: تصريحات بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

هيئة الأسرى: تصريحات بينت حول احتجاز الجثامين دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

هيئة الأسرى: تصريحات بينت حول احتجاز الجثامين دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

نفتالي بينيت: حكم الصاروخ الذي لم يُصب كحكم الصاروخ الذي أصاب

نفتالي بينيت: حكم الصاروخ الذي لم يُصب كحكم الصاروخ الذي أصاب

منوعات

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

فنانة شهيرة تعلن إفلاسها بعد ثراء فاحش وتبيع ملابس

فنانة شهيرة تعلن إفلاسها بعد ثراء فاحش وتبيع ملابس

الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

شيرين سيف النصر تكشف مفاجأة عن الصورة المتداولة

شيرين سيف النصر تكشف مفاجأة عن الصورة المتداولة

أصالة تثير الجدل بتعليقها على أحدث صورة لها.. هل انفصلت عن زوجها؟

أصالة تثير الجدل بتعليقها على أحدث صورة لها.. هل انفصلت عن زوجها؟

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

عربي

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

&#34;أنصار الله&#34; تكشف تفاصيل اغتيال الرئيس اليمني الأسبق

"أنصار الله" تكشف تفاصيل اغتيال الرئيس اليمني الأسبق

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب