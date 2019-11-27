عاجل

  • الشرطة: لا توجد جريمة قتل مجهولة بقطاع غزة.. وسنوقف جميع الحملات المرورية

دولي

خامنئي يُعلن هزيمة الاحتجاجات في إيران

خامنئي يُعلن هزيمة الاحتجاجات في إيران
المرشد الإيراني علي خامنئي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، هزيمة الاحتجاجات في إيران جزئياً، واصفاً إياها بـ "المؤامرة الخطيرة جداً".

وقال خامنئي، خلال استقباله الآلاف من قوات الباسيج في طهران، إن "الشعب الإيراني أحبط مؤامرة واسعة وخطيرة جدا في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن "الشعب أثبت مرة أخرى أنه قوي وعظيم"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وأضاف: "الشرطة والتعبئة وحرس الثورة واجهوا أعمال الشغب، لكن ما قام به الشعب بالمسيرات الحاشدة كان أهم من ذلك".

وتابع: "كانوا يظنون بأن رفع أسعار البنزين فرصة لاستقدام عناصرهم للتخريب والقتل لكن الشعب قد قضى عليهم"، مؤكدا أن "الشعب الإيراني أفشل مؤامرة واسعة وكبيرة ممولة جيدا وخطط لها للتخريب والقتل".

وتشهد المدن الإيرانية تظاهرات، منذ عدة أيام، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

أخبار ذات صلة

تحقيق عزل ترامب يدخل مرحلة جديدة

تحقيق عزل ترامب يدخل مرحلة جديدة

كارثة المروحيتين.. كيف مني جيش فرنسا بأكبر خسارة في 40 عاما؟

كارثة المروحيتين.. كيف مني جيش فرنسا بأكبر خسارة في 40 عاما؟

شاهد: لحظة انفجار مصنع كيماويات أميركي وتصاعد كتلة لهب

شاهد: لحظة انفجار مصنع كيماويات أميركي وتصاعد كتلة لهب

هولندا تبدأ بتنفيذ سياسة &#34;وسم منتجات المستوطنات&#34;

هولندا تبدأ بتنفيذ سياسة "وسم منتجات المستوطنات"

شاهد: إصابة عدد من السياح الروس في حادث سير بجمهورية الدومينيكان

شاهد: إصابة عدد من السياح الروس في حادث سير بجمهورية الدومينيكان

النواب الأميركي يحض ترامب على المشاركة بجلسة عزله

النواب الأميركي يحض ترامب على المشاركة بجلسة عزله

حزب العمال البريطاني يرفض الاعتذار لليهود

حزب العمال البريطاني يرفض الاعتذار لليهود

الأورومتوسطي: اليونان تقرر تكديس آلاف اللاجئين بمرافق مغلقة تشبه السجون

الأورومتوسطي: اليونان تقرر تكديس آلاف اللاجئين بمرافق مغلقة تشبه السجون

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الطواقم الطبية تجري (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006م

الطواقم الطبية تجري (31) ألف عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006م

عورتاني: تعزيز قصص النجاح في التعليم أولوية

عورتاني: تعزيز قصص النجاح في التعليم أولوية

خمسة شهداء للحركة الأسيرة خلال العام الجاري وجثامينهم لا تزال محتجزة

خمسة شهداء للحركة الأسيرة خلال العام الجاري وجثامينهم لا تزال محتجزة

بإشراف الوفد القطري.. طاقم طبي ينهي المرحلة الثامنة من عمليات زراعة القوقعة بغزة

بإشراف الوفد القطري.. طاقم طبي ينهي المرحلة الثامنة من عمليات زراعة القوقعة بغزة

الأسرى: تصريحات بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

الأسرى: تصريحات بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

هيئة الأسرى: تصريحات بينت حول احتجاز الجثامين دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

هيئة الأسرى: تصريحات بينت حول احتجاز الجثامين دليل أن إسرائيل كيان إرهابي

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

كهرباء القدس تُقدم شكوى ضد إسرائيل بسبب قطع التيار الكهربائي بالضفة

كهرباء القدس تُقدم شكوى ضد إسرائيل بسبب قطع التيار الكهربائي بالضفة

منوعات

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

فنانة شهيرة تعلن إفلاسها بعد ثراء فاحش وتبيع ملابس

فنانة شهيرة تعلن إفلاسها بعد ثراء فاحش وتبيع ملابس

الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

شيرين سيف النصر تكشف مفاجأة عن الصورة المتداولة

شيرين سيف النصر تكشف مفاجأة عن الصورة المتداولة

أصالة تثير الجدل بتعليقها على أحدث صورة لها.. هل انفصلت عن زوجها؟

أصالة تثير الجدل بتعليقها على أحدث صورة لها.. هل انفصلت عن زوجها؟

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

عربي

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

&#34;أنصار الله&#34; تكشف تفاصيل اغتيال الرئيس اليمني الأسبق

"أنصار الله" تكشف تفاصيل اغتيال الرئيس اليمني الأسبق

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب