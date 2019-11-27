خامنئي يُعلن هزيمة الاحتجاجات في إيران





وتابع: "كانوا يظنون بأن رفع أسعار البنزين فرصة لاستقدام عناصرهم للتخريب والقتل لكن الشعب قد قضى عليهم"، مؤكدا أن "الشعب الإيراني أفشل مؤامرة واسعة وكبيرة ممولة جيدا وخطط لها للتخريب والقتل".



وتشهد المدن الإيرانية تظاهرات، منذ عدة أيام، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.





رام الله - دنيا الوطنأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، هزيمة الاحتجاجات في إيران جزئياً، واصفاً إياها بـ "المؤامرة الخطيرة جداً".وقال خامنئي، خلال استقباله الآلاف من قوات الباسيج في طهران، إن "الشعب الإيراني أحبط مؤامرة واسعة وخطيرة جدا في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن "الشعب أثبت مرة أخرى أنه قوي وعظيم"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).وأضاف: "الشرطة والتعبئة وحرس الثورة واجهوا أعمال الشغب، لكن ما قام به الشعب بالمسيرات الحاشدة كان أهم من ذلك".