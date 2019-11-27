بإشراف الوفد القطري.. طاقم طبي ينهي المرحلة الثامنة من عمليات زراعة القوقعة بغزة

أعلن الوفد الطبي القطري المشرف على برنامج زراعة القوقعة في قطاع غزة يوم الأربعاء، نجاح المرحلة الثامنة من عمليات زراعة القوقعة والتي شملت اجراء 14 حالة بأيدي الطاقم الطبي المحلي برئاسة د. محمد مراد.





وقال رئيس الوفد الطبي القطري د. خالد عبد الهادي , إننا نرى اليوم جملة من النجاحات التي حققها البرنامج من خلال مسيرة عمل متكاملة استمرت 4 سنوات , أجري خلالها 180 حالة بنتائج ممتازة , اضافة الى أنه يمكن الحديث بكل فخر وسعادة أن واقتدار رغم الحصار وحرمانهم من الالتحاق بالبرامج والدورات التدريبية خارج القطاع , الا اننا امام أداء أكثر من رائع يضاهي بكثير بلداناً مجاورة , وهذا ما يمكنا من ان تكون عمليات زراعة القوقعة للاشخاص الذين يعانون من مشاكل سمعية من العمليات الروتينية التفي غزة طاقم محلي هو من يجري مثل هذه العمليات النوعية بكفاءةي تجرى في غزة .





وأضاف أن البرنامج هو مشروع قائم على اتمام جهوزية الكوادر والقدرة على البرمجة للأجهزة واختيار المرضى , وفق معايير عالمية , حيث نعمل على تدريب 13 كادر في مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني , في مجال المتابعة اليومية لبرمجة الاجهزة للحالات , وهنأ د. عبد الهادي كافة من ساهم في هذا الانجاز وفي مقدمتهم وزارة الصحة كشريك أساسي عملنا وسنواصل العمل لإنجاح كل ما بدأناه لأجله.





الى ذلك تحدث رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة بمؤسسة حمد الطبية د. عبد السلام القحطاني , عن نتائج مبهرة تحققت بإجراء العمليات بأيدي الطاقم المحلي في وقت زمني قصير , بخبرات جراحية ممتازة وتكامل الجميع .

مشيرا الى أننا نرى العديد من الحالات التي تم اجراء العمليات لها في مراحل سابقة قد تمكنوا من الالتحاق بالمدارس وممارسة حياتهم بشكلها الطبيعي.





ووضح، أن العمل متواصل مع وزارة الصحة لاستكمال مراحل المشروع بتدريب معالجين سمعيين على كيفية اختيار المرضى من خلال برنامج الكشف المبكر لضعف السمع والمنفذ بين وزارة الصحة والهلال الاحمر القطري , لاكتشاف الحالات ومن ثم تحويلها لبرنامج زراعة القوقعة , ولا يقتصر العمل بهذا المجال فقط والحديث هنا للدكتور القحطاني , حيث نسعى الى تطوير جراحات الاذن في غزة وتدشين مركز زراعة القوقعة في مستشفى حمد بن خليفة آل ثاني بكامل طاقته , حيث انه من أفضل المراكز في المنطقة بل قد يكون على مستوى العالم.





ووجه رئيس قسم الانف والأذن والحنجرة بمجمع الشفاء الطبي د. محمد مراد , البشرى لأهلنا في غزة بأن جراحات زراعة القوقعة تجرى اليوم بأيدي محلية , وهذا جزء من اصرار الجميع على تطوير الخدمة الصحية , مشيدا بتكامل عمل الطاقم المحلي وتطلعهم الى تتويج نجاحات اخرى تعيد الامل لمن هم بحاجة لمثل هذه التدخلات الجراحية والعلاجية.

رام الله - دنيا الوطن