دولي

انفجار بمصنع كيماويات أميركي وتصاعد كتلة لهب هائلة إلى السماء

انفجار بمصنع كيماويات أميركي وتصاعد كتلة لهب هائلة إلى السماء
رام الله - دنيا الوطن
وقع انفجار، اليوم الأربعاء، في مصنع كيميائي في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، متسببا باندفاع كتلة هائلة من اللهب في الجو، حسبما أعلنت فرق الإنقاذ.

وكتب رجال الإنقاذ على صفحتهم على (فيسبوك): "الرجاء أخذ العلم أن الجميع يجب أن يقوموا بإخلاء المنطقة في شعاع 800 متر حول مصنع (تي بي سي) في بورت نيشيس"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ويظهر في تسجيلات فيديو وصور وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي انفجار كبير.

وقال راين ماتيوسن الذي يقيم بالقرب من المصنع مع عائلته، لوكالة (فرانس برس): "استيقظنا لنجد قطع الزجاج مبعثرة في كل مكان وأجزاء السقف منهارة وابوابا انتزعت من اماكنها".

وأوضح الشاب البالغ من العمر 25 عاما أنه هو وأقرباءه "صدموا وشعروا بالخوف".

وقال القاضي المحلي جيف برانيك للموقع الإخباري "كي إف دي إم نيوز": "أنه لم يسجل سقوط أي جريح".

ويقع مصنع المواد البتروكيميائية الذي حدث فيه الانفجار على بعد 135 كيلومترا عن هيوستن، إحدى المدن الكبرى في الولايات المتحدة.

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