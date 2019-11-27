شؤون فلسطينية

كهرباء القدس تُقدم شكوى ضد إسرائيل بسبب قطع التيار الكهربائي بالضفة

كهرباء القدس تُقدم شكوى ضد إسرائيل بسبب قطع التيار الكهربائي بالضفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المدير التنفيذي لشركة كهرباء القدس، هشام العمري، أنه سيتم اليوم الأربعاء، رفع شكوى ضد إسرائيل لدى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بوقف قطع التيار الكهربائي عن عدة محافظات بالضفة.

وقال العمري، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء: إنه سبق ذلك إرسال كتب موثقة للجانب الإسرائيلي حول تأثيرات وانعكاسات قطع التيار الكهربائي بغض النظر عن الحلول التي يجريها العمل عليها في شركة كهرباء القدس.

وأكد العمري، أن اجتماع الأمس مع وزارة المالية كان إيجابياً وتم خلاله وضع الخطوط العريضة لحل أزمة الكهرباء في مناطق امتياز شركة كهرباء القدس منها الحلول الأنية والمتوسطة وبعيدة المدى والتي ستظهر انعكاساتها على الشركة خلال الأشهر القادمة.

وأشار رئيس مجلس المدير التنفيذي لشركة كهرباء إلى لقاء سيعقد ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الفترة القادمة وفق ما أبلغهم به وزير المالية خلال الاجتماع من أجل حل الأزمة.

يذكر أن إسرائيل بدأت منذ عدة أشهر بقطع التيار الكهربائي عن مدن الضفة الغربية، وذلك بزعم تراكم الديون على شركة كهرباء القدس. 

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