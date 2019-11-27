نفتالي بينيت: حكم الصاروخ الذي لم يُصب كحكم الصاروخ الذي أصاب

علق وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه مناطق الغلاف، على مدار اليومين الماضيين.



وقال بينيت، عبر (تويتر): "حكم الصاروخ الذي لم يُصب، كحكم الصاروخ الذي أصاب، ومن يطلق يتلقى".‬



وحسب وسائل إعلام إسرائيلي، فإن بينيت قرر تغيير السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال، وأوعز للمنظومة الأمنية الإستعداد لوقف وبشكل مطلق وتام إعادة جثامين الشهداء الى ذويهم.



وأشارت الوسائل، إلى أنه تم تنسيق هذه الخطوة مع رئيس أركان كوخافي ومن المتوقع أن ترفع إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، فيما ستكون الخطوات التالية لبينيت هي تشديد شروط اعتقال الأسرى الفلسطينيين، وايقاف تحويل الأموال الفلسطينية التي تجنيها إسرائيل من الضرائب والتي يتم دفعها لعائلات الأسرى والشهداء.‬



يذكر أن جيش الاحتلال أعلن أمس الثلاثاء، سقوط عدة صواريخ على سديروت بمناطق غلاف غزة، فيما رد بقصف لعدد من الأهداف بالقطاع







رام الله - دنيا الوطن