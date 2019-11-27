(أونروا): نحتاج 167 مليون دولار لسد عجزنا المالي

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، سامي مشعشع: إن الوكالة الدولية بحاجة إلى 167 مليون دولار لسد عجزها المالي للعام الجاري.





وأوضح مشعشع، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن أ لمانيا أعلنت مؤخراً أنها ستقدم 69 مليون دولار لمشاريع مختلفة لوكالة الغوث، مبيناً أن هناك أموالاً محتجزة لم تصرف بعد من قبل بلجيكا وسويسرا وهولندا.





وأضاف مشعشع: " اللجان المنبثقة عن اجتماع اللجنة الاستشارية لدعم وكالة (أونروا)، والتي عقدت اجتماعاتها في الأردن توجهت إلى لبنان اليوم لزيارة المخيمات، والاطلاع على أوضاع اللاجئين.

رام الله - دنيا الوطن