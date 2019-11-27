(أونروا): نحتاج 167 مليون دولار لسد عجزنا المالي
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، سامي مشعشع: إن الوكالة الدولية بحاجة إلى 167 مليون دولار لسد عجزها المالي للعام الجاري.
وأوضح مشعشع، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن ألمانيا أعلنت مؤخراً أنها ستقدم 69 مليون دولار لمشاريع مختلفة لوكالة الغوث، مبيناً أن هناك أموالاً محتجزة لم تصرف بعد من قبل بلجيكا وسويسرا وهولندا.
وأضاف مشعشع: "اللجان المنبثقة عن اجتماع اللجنة الاستشارية لدعم وكالة (أونروا)، والتي عقدت اجتماعاتها في الأردن توجهت إلى لبنان اليوم لزيارة المخيمات، والاطلاع على أوضاع اللاجئين.
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