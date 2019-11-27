شعث: القيادة تبذل جهوداً مكثفة لتوحيد الجاليات الفلسطينية في الخارج





وأشار إلى أن القيادة عقدت اجتماعاً في العاصمة الرومانية بوخارست، ضم 250 ممثلاً للجاليات الفلسطينية في أوروبا ووضعوهم في صورة التطورات الأخيرة حول الإعلان الأمريكي الأخير بشأن المستوطنات للتحرك بالتزامن مع الفعاليات الشعبية في أنحاء الوطن كافة.





يذكر أن خلافاً بين الجاليات الفلسطينية ظهر مؤخراً، فيما اتهم شعث الجبهتان الشعبية والديمقراطية برفض الوحدة بين الجاليات الفلسطينية.







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، نبيل شعث: إن القيادة تقوم بجهود مكثفة لتوحيد الجاليات الفلسطينية في الخارج، لدعم الحراك الشعبي في الضفة الغربية.وأوضح شعث، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، أن العمل جار لضم جميع الجاليات تحت إطار شرعي واحد ليجمعوا على قول كلمة واحدة،