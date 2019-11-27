السفير غنام يكشف تفاصيل زيارة الرئيس عباس لقطر

رام الله - دنيا الوطن

كشف سفير فلسطين في قطر، منير غنام، تفاصيل وأسباب زيارة الرئيس محمود عباس إلى الدوحة، والتي بدأت مساء أمس الثلاثاء، وسيلتقي خلالها الأمير تميم بن حمد.





وقال غنام، لإذاعة (صوت فلسطين): إن زيارة الرئيس عباس إلى قطر تأتي في إطار التشاور المستمر مع الأشقاء العرب، مشيراً إلى أن الرئيس عباس سيضع الأمير تميم بصورة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين وحشد الدعم للموقف الفلسطيني في ظل الهجمة على حقوق شعبنا إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأضاف غنام، أن الوفد المرافق للرئيس عباس سيعقد عدة لقاءات مع نظرائهم القطريين على هامش هذه الزيارة، مشيراً إلى موقف قطر الرافض للإعلان الأمريكي الأخير بشرعنة المستوطنات واعتبرته عقبة أمام عملية السلام ومنافيا لكل الشرائع والقوانين الدولية.





يذكر أن الرئيس عباس التقى صباح الأربعاء أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأطلعه على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.



