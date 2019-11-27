الرئيس عباس يلتقي أمير قطر تميم بن حمد

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وأطلع الرئيس عباس، أمير قطر، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وبحث الرئيس مع أمير قطر، سبل حشد الدعم للموقف الفلسطيني في ظل الهجمة على حقوق شعبنا، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات.



وحضر اللقاء: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى قطر منير غنام.



ووصل الرئيس، إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية، وكان باستقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي.