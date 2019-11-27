لجنة الانتخابات تنهي مشاوراتها بخصوص الانتخابات العامة

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رام الله - دنيا الوطن

أنهت لجنة الانتخابات المركزية مشاوراتها بخصوص الانتخابات العامة، ومن المقرر ان يعود وفدها برئاسة الدكتور حنا ناصر من غزة الى رام الله ظهر اليوم الأربعاء.



والتقت اللجنة يوم أمس الثلاثاء في قطاع غزة مع قيادة حركة حماس واستلمت منها ردا مكتوبا، يشير الى موافقتها على المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.



وبذلك تكون لجنة الانتخابات قد استكملت كافة المشاورات المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة، وستقوم باطلاع الرئيس محمود عباس على نتائج هذه المشاورات، والذي يتوقع ان يصدر مرسوم رئاسي يحدد فيه موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.