مصرع مواطنة واصابة ثلاثة آخرين بحادث سير غرب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

لقيت مواطنة فلسطينية (53 عاما)، مصرعها، اليوم الأربعاء، فيما أصيب ثلاثة آخرون، في حادث سير ذاتي وقع ببلدة نوبا غرب مدينة الخليل.



وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بأن قوة من الشرطة الفلسطينية توجهت الى المكان، وباشرت بإجراءات التحقيق.