قوات الاحتلال تستهدف اراضي المزارعين في بلدة بيت حانون

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، النار صوب اراضي المزارعين، شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.



وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، في الآونة الاخيرة، حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في اطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.