مصدر خاص لـ"دنيا الوطن": مغادرة حنا ناصر قطاع غزة عبر معبر (إيرز)

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خاص دنيا الوطن

أفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، أن حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، غادر قبل قليل، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.



ويشار إلى أن حنا ناصر وصلت قبل أيام، قطاع غزة، والتقى بالفصائل الفلسطينية وقيادة حركة حماس، لمواصلة البحث في ملف الانتخابات.



وقد عقد مؤتمرا صحفياً مشتركاً أمس الثلاثاء، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، وأعلن الاخير أنه سلم الرد الايجابي على الانتخابات.