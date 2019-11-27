هولندا تبدأ بتنفيذ سياسة "وسم منتجات المستوطنات"





وحسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن ذلك يأتي بعد دعوة البرلمان للحكومة، الأسبوع الماضي، إلى الامتناع عن تنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية بتطبيق سياسة وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، إذا لم يتم وضع علامة مماثلة على المنتجات الواردة من المناطق الأخرى التي تعتبر مثيرة للجدل في العالم.



وأعربت الحكومة الهولندية عن دعمها الأساسي لهذه السياسة ولقرار محكمة العدل الأوروبية، ورفضت الادعاء بأن المقصود مضايقة خاصة لإسرائيل.





وأكدت الحكومة التزامها باللوائح الأوروبية المشتركة، والتي قالت إنها تهدف إلى مساعدة المستهلكين الأوروبيين في الحصول على معلومات دقيقة حول المنتجات التي يشترونها، حيث اقترحت الحكومة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمنتجات الأخرى غير المميزة إلى السلطات بشكل منفصل.



وكان قرار البرلمان، الرمزي بشكل أساسي، قد صدر بفعل التعاون بين لوبي أصدقاء إسرائيل المسيحيين في البرلمان وطاقم السفارة الإسرائيلية في البلاد.





وصوت 82 نائبا لصالح القرار و68 ضده، وحدد القرار أن تنفيذ القرار الأوروبي فقط فيما يتعلق بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير عادل، وحث الحكومة على عدم تطبيقه.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الهولندية، أنها ستواصل دعم السياسة الأوروبية المتمثلة في وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وستعمل على تطبيقها.