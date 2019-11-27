الشيخ: الرئيس سيحدد موعد الانتخابات وفق مضمون ردود الفصائل

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ: إنه بعد عودة الرئيس محمود عباس من زيارته لدولة قطر سيتسلم من الدكتور حنا ناصر رد حركة حماس على موضوع الانتخابات.





وأضاف الشيخ، في تصريح له عبر (تويتر): "معظم الفصائل سلمت ردودها وعلى ضوء مضمون الردود سيحدد الرئيس موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".





يذكر أن حركة حماس، سلمت أمس الثلاثاء ردها المكتوب بشأن الانتخابات لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، مؤكدةً أن ردها إيجابي وأنها ستشارك في الانتخابات المقبلة.

رام الله - دنيا الوطن