15 إصابة خلال اقتحام قبر يوسف فجر اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 15 مواطنا بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت، فجر اليوم الأربعاء، بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت برفقة مئات المستوطنين قبر يوسف الواقع بالقرب من مخيم بلاطة شرق مدينه نابلس.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت الليلة، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "قبر يوسف".



وتمهيدا لاقتحام المستوطنين بعشرات الحافلات للقبر، اقتحمت جيبات عسكرية برفقة جرافة، المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط "قبر يوسف" انطلاقا من حاجز بيت فوريك باتجاه شارع عمان، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع في الأجواء.



وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات في المكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت.