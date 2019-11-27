عاجل

  • الشيخ: الرئيس سيحدد موعد الانتخابات وفق مضمون ردود الفصائل

  • الشيخ: الرئيس عباس سيتسلم رد حماس على الانتخابات بعد عودته من قطر

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: لا حلول جدّية في قضية الأسيرين المضربين زهران والهندي

هيئة الأسرى: لا حلول جدّية في قضية الأسيرين المضربين زهران والهندي
رام الله - دنيا الوطن
أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن الأسيرين المضربين عن الطّعام منذ أكثر من شهرين؛ أحمد زهران ومصعب الهندي أصبحا يعانيان من وضع صحي خطير، ولا حلول جدية لإنهاء قضيتهما.

وأشارت هيئة الأسرى في بيان لها، عقب زيارة محاميها للأسيرين في عزل "نيتسان الرملة"، إلى أن مصلحة سجون الاحتلال لم تقدّم أية طروحات جدّية بعد لحلّ قضيتهما، علماً أنهما مضربان احتجاجاً على اعتقالهما الإداري، وهما مستمران في إضرابهما حتى تحقيق مطلبهما بإنهائه.

وأضافت الهيئة أن إدارة السجن تحضر الأسيرين مقيّدي الأيدي والأقدام لزيارة المحامي، رغم أنّهما يعانيان من وضع صحي صعب، ويستخدمان الكرسي المتحرّك في التنقّل، وخسرا من وزنيهما أكثر من (20 كغم).

يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال، وهو يخوض الإضراب للمرة الثانية خلال العام الجاري، حيث خاض إضراباً سابقاً ضد اعتقاله الإداري استمر لـمدة (39) يوماً، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري.

 فيما رفضت المحكمة العليا للاحتلال التماساً تقدّم به محامي الأسير الهندي قبل يومين وأبقت على اعتقاله الإداري، علماً أن الأسير الهندي (29 عاماً)، من نابلس، وهو معتقل منذ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وبلغ مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه على مدار سنوات اعتقاله (24) أمراً، وكان قد خاض إضراباً عن الطعام العام الماضي واستمر فيه لمدة (35) يوماً، انتهى بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 9 أيلول/ سبتمبر 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً هذا العام وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته ستة شهور. 

أخبار ذات صلة

الشيخ: الرئيس سيحدد موعد الانتخابات وفق مضمون ردود الفصائل

الشيخ: الرئيس سيحدد موعد الانتخابات وفق مضمون ردود الفصائل

15 إصابة خلال اقتحام قبر يوسف فجر اليوم

15 إصابة خلال اقتحام قبر يوسف فجر اليوم

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في الضفة

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في الضفة

المكتب الحركي الطبي اقليم غرب غزة يستنكر الجريمة البشعة بحق الأسري

المكتب الحركي الطبي اقليم غرب غزة يستنكر الجريمة البشعة بحق الأسري

ضابط إسرائيلي: نظام &#34;تنقيط&#34; الصواريخ على غلاف غزة أصعب من الجولات

ضابط إسرائيلي: نظام "تنقيط" الصواريخ على غلاف غزة أصعب من الجولات

كحيل: محكمة الانتخابات ستشكل من قضاة بالضفة وغزة وستكون واحدة

كحيل: محكمة الانتخابات ستشكل من قضاة بالضفة وغزة وستكون واحدة

العالول: لم نستلم رد حماس بشأن الانتخابات ونتمنى أن يكون الرد إيجابياً

العالول: لم نستلم رد حماس بشأن الانتخابات ونتمنى أن يكون الرد إيجابياً

هل اقترتب صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي؟

هل اقترتب صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

15 إصابة خلال اقتحام قبر يوسف فجر اليوم

15 إصابة خلال اقتحام قبر يوسف فجر اليوم

هيئة الأسرى: لا حلول جدّية في قضية الأسيرين المضربين زهران والهندي

هيئة الأسرى: لا حلول جدّية في قضية الأسيرين المضربين زهران والهندي

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في الضفة

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في الضفة

المكتب الحركي الطبي اقليم غرب غزة يستنكر الجريمة البشعة بحق الأسري

المكتب الحركي الطبي اقليم غرب غزة يستنكر الجريمة البشعة بحق الأسري

15 إصابة بمواجهات بعد اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

15 إصابة بمواجهات بعد اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

التربية والتعليم: الخميس دوام كالمعتاد

التربية والتعليم: الخميس دوام كالمعتاد

العاملون بجامعة الأقصى بغزة: اعتصام الأربعاء وتعليق الدوام كليًا الخميس

العاملون بجامعة الأقصى بغزة: اعتصام الأربعاء وتعليق الدوام كليًا الخميس

منوعات

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

عمرو واكد مع ممثلة إسرائيلية.. ونشطاء: &#34;لما تقابلها قولها خفوا عن أطفال غزة&#34;

عمرو واكد مع ممثلة إسرائيلية.. ونشطاء: "لما تقابلها قولها خفوا عن أطفال غزة"

كيندال جينر ترغب بإنجاب طفل من صديقها الفلسطيني

كيندال جينر ترغب بإنجاب طفل من صديقها الفلسطيني

الفيلم المصري &#34;احكيلي&#34; ينال إشادات واسعة من جمهور مهرجان القاهرة السينمائي

الفيلم المصري "احكيلي" ينال إشادات واسعة من جمهور مهرجان القاهرة السينمائي

سمية الألفي تتحدث عن &#34;كنتها&#34; لأول مرة

سمية الألفي تتحدث عن "كنتها" لأول مرة

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

عربي

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب

إصابة نحو 80 عنصراً من قوات الأمن في تظاهرات محافظة المثنى العراقية

إصابة نحو 80 عنصراً من قوات الأمن في تظاهرات محافظة المثنى العراقية

لبنان.. جرجى في طرابلس وحزب الله وأمل تقتحم عين الرمانة

لبنان.. جرجى في طرابلس وحزب الله وأمل تقتحم عين الرمانة

الجزائر: الحبس المؤقت لصاحب مقطع فيديو هدد معارضي الانتخابات

الجزائر: الحبس المؤقت لصاحب مقطع فيديو هدد معارضي الانتخابات