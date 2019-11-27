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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في الضفة

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء اعتقال ثمانية مواطنين فلسطينيين في أنحاء متفرقة من مناطق ومدن الضفة المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين الشابين محمد جعفر عطاونة، وقاسم يوسف عطاونة، حيث اعتقلتهما قوات الاحتلال بعد اقتحام منزليهما في بلدة بيت كاحل شمال غرب مدينة الخليل جنوبًا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال والد الأسير محمد عبد الباسط الحروب من منزله في قرية دير سامت غرب مدينة دورا.

وفي منطقة الجبل الجنوبي بعنبتا شرق طولكرم، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المُحرر محمد ناجي صبحة وعاثت فيه خرابًا.

وفي سياق متصل، أقدم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء، على اقتحام الأراضي الجنوبية لقرية مادما جنوب نابلس وإشعال النار بها.

فيما أعادت قوات الاحتلال، مساء أمس، فتح بوابة حاجز حوارة جنوب نابلس بعد إغلاقها عدة ساعات في أعقاب مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

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