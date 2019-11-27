شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت شركة (آريان سبيس الفرنسية)، القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة-1" من قاعدة غويانا الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء.
جاء ذلك، وفق (روسيا اليوم)، بعد أن أجّلت الشركة الفرنسية عملية إطلاق القمر الاثنين الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.
ومن المقرر أن تصل فترة عمل "طيبة-1" إلى أكثر من خمسة عشر عاما، بما يسهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.
أطلقت شركة (آريان سبيس الفرنسية)، القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة-1" من قاعدة غويانا الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء.
جاء ذلك، وفق (روسيا اليوم)، بعد أن أجّلت الشركة الفرنسية عملية إطلاق القمر الاثنين الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.
ومن المقرر أن تصل فترة عمل "طيبة-1" إلى أكثر من خمسة عشر عاما، بما يسهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.
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