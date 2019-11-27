شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

رام الله - دنيا الوطنأطلقت شركة (آريان سبيس الفرنسية)، القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة-1" من قاعدة غويانا الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء.جاء ذلك، وفق (روسيا اليوم)، بعد أن أجّلت الشركة الفرنسية عملية إطلاق القمر الاثنين الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.ومن المقرر أن تصل فترة عمل "طيبة-1" إلى أكثر من خمسة عشر عاما، بما يسهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.