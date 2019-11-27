المكتب الحركي الطبي اقليم غرب غزة يستنكر الجريمة البشعة بحق الأسري
رام الله - دنيا الوطن
استنكر المكتب الحركي الطبي اقليم غرب غزة الجريمه البشعة المستمره بحق الأسري داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي من اهمال طبي و عدم المتابعه الطبيه و علاج الأسري المرضي حسب بيان وصل دنيا الوطن.
وخص "الحركي الطبي" مرضي السرطان داخل سجون الاحتلال و ما نتج عنها باستشهاد الأسير سامي ابو دياك.
ودعا المكتب الي عمل لجان طبية فلسطينية و بمشاركه دوليه لمتابعه الوضع الصحي للاسري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وناشد المكتب الحركي الطبي لجنه الصليب الأحمر الدولي الوقوف عند مسؤوليتها في حمايه الأسري الفلسطينين و العرب داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي و توفير الخدمات الطبيه للاسري.
استنكر المكتب الحركي الطبي اقليم غرب غزة الجريمه البشعة المستمره بحق الأسري داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي من اهمال طبي و عدم المتابعه الطبيه و علاج الأسري المرضي حسب بيان وصل دنيا الوطن.
وخص "الحركي الطبي" مرضي السرطان داخل سجون الاحتلال و ما نتج عنها باستشهاد الأسير سامي ابو دياك.
ودعا المكتب الي عمل لجان طبية فلسطينية و بمشاركه دوليه لمتابعه الوضع الصحي للاسري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وناشد المكتب الحركي الطبي لجنه الصليب الأحمر الدولي الوقوف عند مسؤوليتها في حمايه الأسري الفلسطينين و العرب داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي و توفير الخدمات الطبيه للاسري.
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