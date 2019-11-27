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الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن وزارته تعمل من أجل نقل جثمان الأسير الشهيد سامي أبو دياك إلى الأردن، وذلك لأنه يحمل الجنسية الأردنية.

وأكد الصفدي، في تصريح له عبر (تويتر)، أن الأردن طلب من إسرئيل بشكل رسمي تسلم جثمان الشهيد أبو دياك، وذلك عقب مطالبات عائلته بذلك.

يذكر أن الأسير أبو دياك، أعلن أمس الثلاثاء، استشهاده في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لسياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى. 

وطالبت عائلة أبو دياك من الأردن والملك عبد الله الثاني التدخل للإفراج عن جثمان الشهيد سامي والحيلولة دون احتجازه في مقابر الأرقام. 

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