شاهد: إصابة عدد من السياح الروس في حادث سير بجمهورية الدومينيكان













رام الله - دنيا الوطنقالت السفارة الروسية في فنزويلا: "إن حافلة كانت تقل 39 سائحا روسيا تعرضت لحادث أثناء توجههم إلى مطار جمهورية الدومينيكان، مؤكدة أنه لم تقع أية وفيات بينهم".وأضافت السفارة الروسية: "وفقا للقسم القنصلي في مدينة بونتا كانا في جمهورية الدومينيكان، تعرضت حافلة تقل 35 سائحا روسيا لحادث أثناء توجهها إلى المطار، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأشارت السفارة إلى أنه لم يكن هناك قتلى بين مواطنينا، لكن هناك العديد ممن أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.وفي وقت لاحق، حدد الدبلوماسيون أن هناك 39 روسيا في الحافلة، ولم ترد معلومات عن العدد الدقيق للجرحى".