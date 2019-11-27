دولي

حزب العمال البريطاني يرفض الاعتذار لليهود

حزب العمال البريطاني يرفض الاعتذار لليهود
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رفض زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن تقديم اعتذار لليهود في بلاده بعد أن زعم كبير حاخامات المملكة المتحدة أفرايم ميرفس أنه عجز عن منع انتشار معاداة السامية.

واعتبر كبير حاخامات المملكة المتحدة أفرايم ميرفس أن زعيم حزب العمال "لا يصلح لتولي رئاسة الوزراء" بسبب فشله في منع معاداة السامية.

وخلال مقابلة تلفزيونية الثلاثاء مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) سئل كوربن مراراً عما إذا كان يرغب في تقديم الاعتذار للطائفة اليهودية بسبب إخفاقه المفترض في قمع المشكلة داخل الحزب اليساري، أجاب: "سأقول التالي: أنا مصمم على أن يكون مجتمعنا آمنا للناس من جميع الأديان".

وتابع: "لا أريد أن يشعر أي شخص بعدم الأمان في مجتمعنا وستحمي حكومتنا كل مجموعة من سوء المعاملة التي تتلقاها".

وفي كلمة كرسها لتبنّي جملة من السياسات المتعلقة بالعرق والدين، دافع كوربن عن نفسه نافيا تلك الاتهامات، ووصف معاداة السامية بأنها "شر وخطأ" وأكد أن لدى حزبه "نظاما سريعا وفعالا" للتعامل مع الشكاوى بهذا الخصوص.

وأضاف: "لا محل لأي شكل من أشكال معاداة السامية ولن يتم التسامح معها في أي مكان في بريطانيا المعاصرة أو في حكومة العمال".

ويعتقد على مدى واسع أن اتهامات اليهود لكوربين سببها وضع حزبه لأول مرة في تاريخه مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في برنامجه الانتخابي، مع أن بريطانيا هي التي وضعت اللبنة الأولى لدولة إسرائيل بتقديمها وعد بلفور لليهود على طبق من ذهب.

أخبار ذات صلة

هولندا تبدأ بتنفيذ سياسة &#34;وسم منتجات المستوطنات&#34;

هولندا تبدأ بتنفيذ سياسة "وسم منتجات المستوطنات"

شاهد: إصابة عدد من السياح الروس في حادث سير بجمهورية الدومينيكان

شاهد: إصابة عدد من السياح الروس في حادث سير بجمهورية الدومينيكان

النواب الأميركي يحض ترامب على المشاركة بجلسة عزله

النواب الأميركي يحض ترامب على المشاركة بجلسة عزله

الأورومتوسطي: اليونان تقرر تكديس آلاف اللاجئين بمرافق مغلقة تشبه السجون

الأورومتوسطي: اليونان تقرر تكديس آلاف اللاجئين بمرافق مغلقة تشبه السجون

تجدد التظاهرات وأعمال العنف في تشيلي

تجدد التظاهرات وأعمال العنف في تشيلي

تركيا: لن يتم دمج (إس 400) الروسية في أنظمة الناتو

تركيا: لن يتم دمج (إس 400) الروسية في أنظمة الناتو

هولندا تعتقل رجلين بشبهة التخطيط بهجوم بأحزمة ناسفة

هولندا تعتقل رجلين بشبهة التخطيط بهجوم بأحزمة ناسفة

إطلاق نار في مدرسة بواشنطن وانتحار المنفذ

إطلاق نار في مدرسة بواشنطن وانتحار المنفذ

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

15 إصابة خلال اقتحام قبر يوسف فجر اليوم

15 إصابة خلال اقتحام قبر يوسف فجر اليوم

هيئة الأسرى: لا حلول جدّية في قضية الأسيرين المضربين زهران والهندي

هيئة الأسرى: لا حلول جدّية في قضية الأسيرين المضربين زهران والهندي

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في الضفة

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين في الضفة

المكتب الحركي الطبي اقليم غرب غزة يستنكر الجريمة البشعة بحق الأسري

المكتب الحركي الطبي اقليم غرب غزة يستنكر الجريمة البشعة بحق الأسري

15 إصابة بمواجهات بعد اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

15 إصابة بمواجهات بعد اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة في مناطق متفرقة من القطاع

طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة في مناطق متفرقة من القطاع

التربية والتعليم: الخميس دوام كالمعتاد

التربية والتعليم: الخميس دوام كالمعتاد

منوعات

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

عمرو واكد مع ممثلة إسرائيلية.. ونشطاء: &#34;لما تقابلها قولها خفوا عن أطفال غزة&#34;

عمرو واكد مع ممثلة إسرائيلية.. ونشطاء: "لما تقابلها قولها خفوا عن أطفال غزة"

كيندال جينر ترغب بإنجاب طفل من صديقها الفلسطيني

كيندال جينر ترغب بإنجاب طفل من صديقها الفلسطيني

الفيلم المصري &#34;احكيلي&#34; ينال إشادات واسعة من جمهور مهرجان القاهرة السينمائي

الفيلم المصري "احكيلي" ينال إشادات واسعة من جمهور مهرجان القاهرة السينمائي

سمية الألفي تتحدث عن &#34;كنتها&#34; لأول مرة

سمية الألفي تتحدث عن "كنتها" لأول مرة

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

عربي

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب

إصابة نحو 80 عنصراً من قوات الأمن في تظاهرات محافظة المثنى العراقية

إصابة نحو 80 عنصراً من قوات الأمن في تظاهرات محافظة المثنى العراقية

لبنان.. جرجى في طرابلس وحزب الله وأمل تقتحم عين الرمانة

لبنان.. جرجى في طرابلس وحزب الله وأمل تقتحم عين الرمانة

الجزائر: الحبس المؤقت لصاحب مقطع فيديو هدد معارضي الانتخابات

الجزائر: الحبس المؤقت لصاحب مقطع فيديو هدد معارضي الانتخابات