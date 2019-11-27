حزب العمال البريطاني يرفض الاعتذار لليهود





وخلال مقابلة تلفزيونية الثلاثاء مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) سئل كوربن مراراً عما إذا كان يرغب في تقديم الاعتذار للطائفة اليهودية بسبب إخفاقه المفترض في قمع المشكلة داخل الحزب اليساري، أجاب: "سأقول التالي: أنا مصمم على أن يكون مجتمعنا آمنا للناس من جميع الأديان".



وتابع: "لا أريد أن يشعر أي شخص بعدم الأمان في مجتمعنا وستحمي حكومتنا كل مجموعة من سوء المعاملة التي تتلقاها".



وفي كلمة كرسها لتبنّي جملة من السياسات المتعلقة بالعرق والدين، دافع كوربن عن نفسه نافيا تلك الاتهامات، ووصف معاداة السامية بأنها "شر وخطأ" وأكد أن لدى حزبه "نظاما سريعا وفعالا" للتعامل مع الشكاوى بهذا الخصوص.



وأضاف: "لا محل لأي شكل من أشكال معاداة السامية ولن يتم التسامح معها في أي مكان في بريطانيا المعاصرة أو في حكومة العمال".



ويعتقد على مدى واسع أن اتهامات اليهود لكوربين سببها وضع حزبه لأول مرة في تاريخه مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في برنامجه الانتخابي، مع أن بريطانيا هي التي وضعت اللبنة الأولى لدولة إسرائيل بتقديمها وعد بلفور لليهود على طبق من ذهب.



رام الله - دنيا الوطنرفض زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن تقديم اعتذار لليهود في بلاده بعد أن زعم كبير حاخامات المملكة المتحدة أفرايم ميرفس أنه عجز عن منع انتشار معاداة السامية.واعتبر كبير حاخامات المملكة المتحدة أفرايم ميرفس أن زعيم حزب العمال "لا يصلح لتولي رئاسة الوزراء" بسبب فشله في منع معاداة السامية.