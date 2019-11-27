دولي

تجدد التظاهرات وأعمال العنف في تشيلي

تجدد التظاهرات وأعمال العنف في تشيلي
رام الله - دنيا الوطن
تجددت في تشيلي أعمال العنف والدعوات إلى الإضراب، بعد 40 يوما على بدء الاحتجاجات الداعية إلى اتخاذ تدابير اجتماعية عاجلة، منها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 625 دولارا.

وأفادت وكالة (فرانس بريس)، بأن آلاف الأشخاص تظاهروا مجددا في شوارع العاصمة سانتياغو، بدعوة من عدد من نقابات القطاع العام، مطالبين حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا بزيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تصر النقابات على أن يرتفع الحد الأدنى من 301 ألف بيزو (400 دولار) إلى 500 ألف بيزو (625 دولارا) على الأقل.

وقالت باربارا فيغيروا، رئيسة الوحدة المركزية للعمال، أقوى نقابة في البلاد، إن "هناك مطالب طويلة الأجل، مثل دستور جديد، ومطالب تتعلق بالحق في الضمان الصحي والتعليم والسكن، ولكن هناك أيضا مطالب محددة للغاية: راتب شهري لا يقل 500 ألف بيزو".

وبدأت موجة الغضب في تشيلي في 18 تشرين الأول/أكتوبر احتجاجا على رفع أسعار بطاقات المترو، لكنها توسعت لتشمل مطالب أوسع وأصبحت أخطر أزمة اجتماعية عرفتها تشيلي منذ ثلاثة عقود.

ومن ألفي شخص جرحوا منذ بداية الأزمة، أصيب أكثر من مئتين بجروح خطرة في عيونهم بسبب الخرطوش الذي تستخدمه قوات حفظ الأمن، وأعلنت الشرطة الثلاثاء تعليق استخدام طلقات الخردق المثيرة للجدل.

أخبار ذات صلة

زيارة مفاجئة لترامب إلى أفغانستان

زيارة مفاجئة لترامب إلى أفغانستان

شاهد: ميركل تتعثر وتساؤلات جديدة عن صحتها

شاهد: ميركل تتعثر وتساؤلات جديدة عن صحتها

بعد أكثر من عقد.. بوليفيا تجدد علاقتها مع إسرائيل

بعد أكثر من عقد.. بوليفيا تجدد علاقتها مع إسرائيل

لمنع الذهاب لانتخابات ثالثة.. حزب (الليكود) يقدم مقترحًا جديدًا

لمنع الذهاب لانتخابات ثالثة.. حزب (الليكود) يقدم مقترحًا جديدًا

نتنياهو يهاجم فنانتيْن لبنانيتيْن

نتنياهو يهاجم فنانتيْن لبنانيتيْن

ليبرمان: لو قَدّم نتنياهو تنازلات لانضممت إلى حكومة اليمينية

ليبرمان: لو قَدّم نتنياهو تنازلات لانضممت إلى حكومة اليمينية

طهران ترفض تصريحات فرنسية تتعلق بالاتفاق النووي

طهران ترفض تصريحات فرنسية تتعلق بالاتفاق النووي

كوريا الشمالية تواصل إطلاق&#34;القذائف المجهولة&#34;

كوريا الشمالية تواصل إطلاق"القذائف المجهولة"

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

رأفت: التصعيد الاسرائيلي رسالة للمجتمع الدولي تؤكد إصرار الاحتلال على انتهاك القانون

رأفت: التصعيد الاسرائيلي رسالة للمجتمع الدولي تؤكد إصرار الاحتلال على انتهاك القانون

&#34;الخارجية&#34;: يوم التضامن يجب أن يكون بداية لرفع الظلم التاريخي عن شعبنا

"الخارجية": يوم التضامن يجب أن يكون بداية لرفع الظلم التاريخي عن شعبنا

الصالح: نتطلع لمرحلة جديدة من برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية

الصالح: نتطلع لمرحلة جديدة من برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية

تيسير خالد يدعو الدول العربية للتوقف عن التطبيع مع دولة الاحتلال

تيسير خالد يدعو الدول العربية للتوقف عن التطبيع مع دولة الاحتلال

&#34;الاعلام&#34;: ارتفاع في عدد المؤسسات المرخصة وفق نظام المرئي والمسموع الجديد

"الاعلام": ارتفاع في عدد المؤسسات المرخصة وفق نظام المرئي والمسموع الجديد

&#34;التعليم العالي&#34; و&#34;الاتصالات&#34; تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

"التعليم العالي" و"الاتصالات" تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات

الخضري: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يُترجم إلى تجسيد دولتنا المستقلة

الخضري: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يُترجم إلى تجسيد دولتنا المستقلة

(يديعوت): الجيش الإسرائيلي يسعى للتوصل لتفاهمات مع الفصائل بغزة.. وبينت يؤيدها بشرطيْن

(يديعوت): الجيش الإسرائيلي يسعى للتوصل لتفاهمات مع الفصائل بغزة.. وبينت يؤيدها بشرطيْن

منوعات

&#34;أخيراً كبر&#34;.. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

"أخيراً كبر".. ظهور علامات التقدّم بالسنّ على عمرو دياب

فنانة خليجية تثير الجدل باستعراض ساقها و&#34;دلعها&#34; مع شاب

فنانة خليجية تثير الجدل باستعراض ساقها و"دلعها" مع شاب

شاهد: موقف مُحرج لـ&#34;لبلبة&#34; بسبب رموشها الصناعية

شاهد: موقف مُحرج لـ"لبلبة" بسبب رموشها الصناعية

كارول سماحة تدخل في مشادة مع أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو

كارول سماحة تدخل في مشادة مع أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو

دنيا سمير غانم تصدم جمهورها بنحافة لافتة في أحدث ظهور

دنيا سمير غانم تصدم جمهورها بنحافة لافتة في أحدث ظهور

نجوم الفن يدعون لنيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

نجوم الفن يدعون لنيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

&#34;هؤلاء الفنانون تحرّشوا بي&#34;.. اعترافات مريم فخرالدين

"هؤلاء الفنانون تحرّشوا بي".. اعترافات مريم فخرالدين

الشيف بوراك: رحلت ملاكي الغالية.. ونانسي عجرم تتقدّم المُعزّيين

الشيف بوراك: رحلت ملاكي الغالية.. ونانسي عجرم تتقدّم المُعزّيين

بعد سخريتها منها.. رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

بعد سخريتها منها.. رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

توقيف فنان راب تونسي بتهمة التحريض على الاغتصاب

توقيف فنان راب تونسي بتهمة التحريض على الاغتصاب

عربي

10 إصابات في انفجار قنبلة يدوية أُلقيت على رجال الأمن بالعراق

10 إصابات في انفجار قنبلة يدوية أُلقيت على رجال الأمن بالعراق

حكومة برلين تستعد لإدراج الجناح السياسي لـ(حزب الله) على قائمة التنظيمات المحظورة

حكومة برلين تستعد لإدراج الجناح السياسي لـ(حزب الله) على قائمة التنظيمات المحظورة

مقتل ثلاثة محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق

مقتل ثلاثة محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق

تأجيل استشارات تشكيل الحكومة اللبنانية

تأجيل استشارات تشكيل الحكومة اللبنانية