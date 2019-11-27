ضابط إسرائيلي: نظام "تنقيط" الصواريخ على غلاف غزة أصعب من الجولات

نقلت قناة (كان حدشوت) الإسرائيلية، عن ضابط أمن في شاعر هنيغف بغلاف غزة قوله: إن نظام تنقيط الصواريخ من قطاع غزة أصعب من الجولات.





وأضاف الضابط الإسرائيلي، أن كل إنذار يؤدي إلى توجه المزيد من المستوطنين إلى مراكز الرعاية النفسية، وذلك في تعقيبه على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة اليومين الماضيين.





يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قصف فجر الليلة الماضية عدداً من الأهداف في قطاع غزة، زاعماً أن ذلك يأتي رداً على إطلاق صواريخ من القطاع تجاه سديروت.





ولم تسفر الغارات الإسرائيلية عن أي إصابات بشرية في القطاع، في حين زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة وسقطا في مناطق مفتوحة.





رام الله - دنيا الوطن