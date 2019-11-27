كحيل: محكمة الانتخابات ستشكل من قضاة بالضفة وغزة وستكون واحدة

أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إنه وفق قانون الانتخابات الفلسطيني فسيصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً لتشكيل محكمة الانتخابات والتي ستكون من تسعة أعضاء.



وقال كحيل، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء: "بالتأكيد سيكون القضاة من الضفة الغربية وقطاع غزة وستكون محكمة واحدة للانتخابات"، مشيراً إلى أن اللجنة تنتظر عودة الرئيس عباس لأرض الوطن لاستكمال مشاورات الانتخابات.



وتابع كحيل: "ننتظر عودة الرئيس لتقديم كتاب موافقة حماس والأمر عائد للرئيس بالتشاور لتحديد موعدي اقتراع الانتخابات التشريعية والرئاسية".



وأضاف كحيل: "كافة الفصائل الفلسطينية سلمت موافقتها الخطية على إجراء الانتخابات، وتسلمنا ورقة الموافقة من حماس على رؤية الرئيس أبو مازن وقبولهم المشاركة بالانتخابات وحماس وافقت بالإيجاب وستشارك بالعميلة المقبلة".



يذكر أن حركة حماس سلمت أمس الثلاثاء، موافقتها الخطية على إجراء الانتخابات لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، وذلك بعد إعلانها تأجيل تسليم ردها الخطي بسبب محاولة فض اعتصام الأسرى المحررين برام الله.

رام الله - دنيا الوطن