العالول: لم نستلم رد حماس بشأن الانتخابات ونتمنى أن يكون الرد إيجابياً

قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن حركته لم تستلم حتى اللحظة رد حركة حماس حول الانتخابات الفلسطينية والذي سلمته حماس للجنة الانتخابات المركزية أمس الثلاثاء.





وأوضح العالول، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء: "نتمنى أن يكون رد حركة حماس إيجابي وأن نمضى قدماً نحو الانتخابات المقبلة".



وأمس الثلاثاء، كشف العالول، تفاصيل المباحثات الأخيرة بين لجنة الانتخابات المركزية وحركتي فتح وحماس قبل تسليم الأخيرة لردها المكتوب للجنة الانتخابات أمس.

وقال العالول، لتلفزيون (فلسطين): إن رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر تواصل معه وأبلغه بوجود مشكلة مع حركة حماس لها علاقة بإزالة خيمة الأسرى المعتصمين برام الله، وأن ذلك أدى لاحتجاج حماس، وأنها لن ترسل الإجابة.

"مبررات غير موجودة على الإطلاق"، مضيفاً: " طلبت من حنا ناصر إبلاغ حماس بألا نذهب للقضايا الصغيرة، وأن الجماهير اليوم كانت محتشدة على دوار المنارة، وخرجت لتشتبك مع الاحتلال في نقاط الاحتكاك".

وأكد العالول، أنه يجب أن يكون هناك تفاهم جمعي لحماية مشروعنا الوطني، مشدداً على أهمية التقارب والتفاهم وتعزيز الوحدة الوطنية، معرباً عن أمله أن ينقل رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر رسالة حماس لحركة فتح. واعتبر العالول، أن حركة حماس تبحث عن

رام الله - دنيا الوطن