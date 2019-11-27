تركيا: لن يتم دمج (إس 400) الروسية في أنظمة الناتو

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين إن تركيا لن تدمج أنظمة (إس-400) الصاروخية الروسية بأنظمة الأمن أو الدفاع الجوي الخاصة بحلف شمال الأطلسي.



وقال كالين أمام مؤتمر للسياسة الخارجية في برلين: "ما زلنا نعمل على التفاصيل الفنية، لن يتم دمج أنظمة (إس-400) مع أنظمة حلف شمال الأطلسي للأمن والدفاع الجوي"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأضاف: "سيظل نظاما دفاعيا مستقلا بذاته، ويمكن تهدئة المخاوف حول هذه المسألة".



وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت إحدى الوكالات الروسية عن رئيس شركة روسوبورون إكسبورت لتصدير الأسلحة قوله إن روسيا تأمل في توقيع عقد جديد مع تركيا لتزويدها بالمزيد من أنظمة (إس-400) الصاروخية في النصف الأول من العام المقبل.



كانت واشنطن حذرت من احتمال فرض عقوبات على تركيا لكنها لم تفعل حتى الآن، حيث قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي إن على تركيا التخلص من أنظمة (إس-400) التي اشترتها بالفعل إذا كانت ترغب في إصلاح ذات البين.