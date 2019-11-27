هولندا تعتقل رجلين بشبهة التخطيط بهجوم بأحزمة ناسفة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الادعاء الهولندي إنه ألقى القبض على رجلين للاشتباه بقيامهما بالإعداد لشن هجوم بأحزمة ناسفة في هولندا.



وأضاف الادعاء الهولندي في بيان أن الرجلين من مدينة زوترمير وأحدهما 20 عاما والآخر 34 وجرى اعتقالهما بناء على معلومات من جهاز المخابرات بالبلاد، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).