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دولي

إطلاق نار في مدرسة بواشنطن وانتحار المنفذ

إطلاق نار في مدرسة بواشنطن وانتحار المنفذ
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت الشرطة أن رجلا أطلق النار على شخصين ي في مرآب للسيارات بمدرسة ابتدائية في فانكوفر بواشنطن قبل أن تلاحقه الشرطة وتوقف سياراته ويقتل نفسه بالرصاص.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة كلارك في بيان: "لا يوجد تهديد للمواطنين ولا مطلق للنار بعد الحادث الذي وقع في المدرسة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

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