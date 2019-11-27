إطلاق نار في مدرسة بواشنطن وانتحار المنفذ

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت الشرطة أن رجلا أطلق النار على شخصين ي في مرآب للسيارات بمدرسة ابتدائية في فانكوفر بواشنطن قبل أن تلاحقه الشرطة وتوقف سياراته ويقتل نفسه بالرصاص.



وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة كلارك في بيان: "لا يوجد تهديد للمواطنين ولا مطلق للنار بعد الحادث الذي وقع في المدرسة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).