عاجل

  • العالول: لم نستلم رد حماس بشأن الانتخابات ونتمنى أن يكون الرد إيجابياً

  • كحيل: ننتظر عودة الرئيس عباس لأرض الوطن لاستكمال مشاورات إجراء الانتخابات

  • كحيل: محكمة الانتخابات ستشكل من قضاة بالضفة الغربية وقطاع غزة

  • كحيل: كافة الفصائل الفلسطينية سلمت موافقتها الخطية على إجراء الانتخابات

  • أبو ليلى:لا نعتقد أن هناك فرقاً بالسياسة العامة ما بين حكومة اشتية والحكومات السابقة

  • أبو ليلى: يجب عدم فرض وجهة نظر على سائر وجهات النظر الأخرى بملف الجاليات

  • أبو ليلى: المطلوب حل مشكلة وحدة الجاليات في الخارج من خلال نبرة توافقية

  • أبو ليلى: يجب على العرب أن يعيدوا تقييم علاقاتهم مع الولايات المتحدة

  • أبو ليلى:طال انتظار شعبنا للوعود المتكررة بتنفيذ السلطة وقف التعامل مع كل الاتفاقيات

  • أبو ليلى: نؤكد على ضرورة البدء بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي

  • أبو ليلى: يجب أن تكون هناك مجموعة من الخطوات على الصعيد السياسي لمواجهة الاستيطان

شؤون فلسطينية

أبو ليلى: مسيرات مناهضة الاستيطان يجب مرافقتها بخطوات..وحكومة اشتية لم تُقدم جديداً

أبو ليلى: مسيرات مناهضة الاستيطان يجب مرافقتها بخطوات..وحكومة اشتية لم تُقدم جديداً
قيس أبو ليلى
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس أبو ليلى، أن المسيرات التي خرجت في أنحاء متفرقة من الوطن، احتجاجاً على السياستين الإسرائيلية والأمريكية، بشأن الاستيطان، يجب أن تترافق معها، مجموعة من الخطوات على الصعيد السياسي، تؤكد على أن المعركة التي يخوضها الفلسطينيون معركة وطنية، وهي معركة حاسمة.

وأشار في حوار مع "دنيا الوطن" إلى أن الرفض العربي، الذي تم الإعلان عنه خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، هو الحد الأدنى الذي يمكن أن تقدمه جامعة الدول العربية.

ووجّه أبو ليلى، انتقاداً لدائرة المغتربين في منظمة التحرير، مشدداً على أهمية أن يكون هناك توافق على توحيد الجاليات دون فرض وجهة نظر معينة على سائر وجهات النظر الأخرى.

التحركات الفلسطينية ضد إعلان بومبيو 

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، قيس أبو ليلى: إن التحركات الجماهيرية التي شهدتها مناطق متفرقة من الوطن، ضرورة وبداية لسلسلة من التحركات المتواصلة في مواجهة هذا الموقف الأمريكي، الذي شكّل ضوءاً أخضر لإسرائيل للبدء في عملية تستهدف ضم الأغوار، كمقدمة لضم الضفة العربية بكاملها.

وأضاف: أن هذه العملية تشكل خطرًا مصيرياً على شعبنا الفلسطيني، ما أوجب تحركاً جماهيرياً عارماً، ونحن وفي الوقت نفسه نؤكد وندرك أن تحويل هذا التحرك إلى مشاركة شعبية شاملة، وإلى انتفاضة شعبية، ضروري من أجل ردع الاحتلال والإدارة الأمريكية.

وشدّد أبو ليلى على أن هذا يتطلب مجموعة من الخطوات على الصعيد السياسي، التي تخلق وتؤكد اليقين في صفوف شعبنا بأن المعركة التي نخوضها معركة وطنية مع الاحتلال والولايات المتحدة، وهي معركة حاسمة، لا تردد فيها في استخدام كل وسائل القوة والأسلحة التي نملكها، والرد على الحكومة الأمريكية، بقطع كل أشكال التنسيق الأمني مع الولايات والانضمام إلى الوكالات الدولية التي لا تستطيع الولايات المتحدة، أن تنفذ تهديدها بمقاطعتها، وبما يؤدي ذلك على انعكاسات سلبية عليها، مثل الوكالة الدولية لحماية الملكية الفكرية والوكالة الدولية للطيران المدني، وغيرها من الوكالات الحساسة بالنسبة للاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي أيضاً.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على ضرورة البدء بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، الذي طال انتظار شعبنا للوعود المتكررة بتنفيذها بوقف التعامل مع كل الاتفاقيات التي وقعت مع الاحتلال بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، وإعادة النظر في اتفاق باريس، وفي صيغة الاعتراف المجاني بدولة السراب التي تم إنجازها في 1993.

وحول قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، بشأن إعلان وزير الخارجية الأمريكي، حول الاستيطان، ورفض الخطوة الأمريكية، قال أبو ليلى: هذا هو الحد الأدنى الذي يمكن أن تقدمه جامعة الدول العربية لشعبنا الفلسطيني، ولكن هذه الخطوة لا تزيد كثيراً عن المواقف التي اتخذتها العديد من دول العالم والتكتلات الدولية.

وأشار إلى أن المطلوب من العرب أكثر من ذلك، وأن يعيدوا تقييم علاقاتهم مع الولايات المتحدة، انطلاقاً من موقف الإدارة الأمريكية إزاء القضية الفلسطينية، الذي ينحاز أكثر فأكثر إلى مواقف غلاة اليمين الاستيطاني.

وفيما يتعلق بعدم مشاركة قطاع غزة في المسيرات المناهضة للسياسة الاستيطانية، قال أبو ليلى: إن هناك ظروفاً خاصة لكل منطقة من كل مناطق تواجد شعبنا الفلسطيني، مشيراً إلى أننا شهدنا في غزة مساهمات مهمة في النضال الوطني الفلسطيني، طيلة العام الماضي من خلال مسيرات العودة، والتي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة.

وشدد أبو ليلى على أن شعبنا شعب واحد، ولا شك أن الانقسام يلقي بظلاله السلبية على الحركة الوطنية، وعلى على هذا الشعب، وغزة لم ولن تكون بعيدة عن هذا المسار الوطني الفلسطيني.

أداء حكومة اشتية

وفيما يتعلق بأداء حكومة د. محمد اشتية منذ استلامها المهمة خلفاً لحكومة د. رامي الحمد الله، قال أبو ليلى: نحن لا نعتقد أن هناك فرقاً في السياسة العامة، ما بين حكومة اشتية والحكومات السابقة.

وأضاف: نواجه نفس المتطلبات الضرورية المطلوبة من الحكومة، والخاصة بالمسائل الوطنية الكبرى بشأن تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، ونشهد بأن التردد في عملية التنفيذ هي السمة العامة للسياسة التي تعتمد عليها كل مؤسسات السلطة، بما فيها الحكومة.

المشهد السياسي الإسرائيلي

وحول انعكاسات الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل، وخاصة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أبو ليلى أن هذا ينعكس بأشكال مختلفة على شعبنا الفلسطيني، ونحن شهدنا طيلة السنة الماضية، التصرفات الخرقاء التي قامت بها حكومة نتنياهو في العدوان على غزة، وسلوكها المحابي لعربدة المستوطنين في الضفة الغربية في إطار هذه المزايدات الانتخابية.

وأضاف: من الممكن أن يتوجه نتنياهو في ظل الانعطافة الجديدة في المشهد السياسي في إسرائيل، بعد توجيه الاتهامات بالفساد، إلى خطوات عدوانية بما في ذلك اعتداءات واسعة من أجل إشغال الرأي العام الإسرائيلي بعيداً عن محاسبته، والمطالبات المتصاعدة بضرورة تنحيته عن الحكومة.

وشدد على أن ذلك يمكن أن يحدث، معرباً عن أسفه من أن الأزمة الإسرائيلية رغم أنها مستمرة ومرشحة لأن تستمر لشهور، لم نستثمرها كفلسطينيين، مؤكداً أنه كان يجب أن نستثمر هذه الأزمة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، ولكن وضع الانقسام والوضع الداخلي، وحاجتنا لترتيب بيتنا الداخلي، منعتنا من أن نستغل هذه الفرصة.

أوضاع الجاليات الفلسطينية في الخارج

وتطرق عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى وضع الجاليات الفلسطينية في الخارج، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة لدائرة المغتربين في الخارج، فلفت أبو ليلى إلى أن المطلوب حل مشكلة وحدة الجاليات في الخارج، من خلال نبرة توافقية، وليس من خلال فرض وجهة نظر معينة.

وقال: هناك اتحادات ذات طبيعة مؤسساتية عريقة تعمل على الساحة الأوروبية تحديداً، وأيضاً في أمريكا اللاتينية، ونحن مع وحدة هذه الجاليات جميعاً، ولكن هذه الوحدة يجب أن تأتي من خلال إقرار التعددية، ومن خلال التنسيق بين المؤسسات القائمة والتقدم التدريجي من أجل توحيد هذه المؤسسات على أساس انتخابي ديمقراطي يعتمد التعددية، ولا يسعى أن يفرض وجهة نظر على سائر وجهات النظر الأخرى.

أخبار ذات صلة

العالول: لم نستلم رد حماس بشأن الانتخابات ونتمنى أن يكون الرد إيجابياً

العالول: لم نستلم رد حماس بشأن الانتخابات ونتمنى أن يكون الرد إيجابياً

هل اقترتب صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي؟

هل اقترتب صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي؟

المشهد الداخلي في (الليكود).. هل يُشكّل جدعون ساعر خطراً على نتنياهو

المشهد الداخلي في (الليكود).. هل يُشكّل جدعون ساعر خطراً على نتنياهو

15 إصابة بمواجهات بعد اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

15 إصابة بمواجهات بعد اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة في مناطق متفرقة من القطاع

طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة في مناطق متفرقة من القطاع

التربية والتعليم: الخميس دوام كالمعتاد

التربية والتعليم: الخميس دوام كالمعتاد

العاملون بجامعة الأقصى بغزة: اعتصام الأربعاء وتعليق الدوام كليًا الخميس

العاملون بجامعة الأقصى بغزة: اعتصام الأربعاء وتعليق الدوام كليًا الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

التربية والتعليم: الخميس دوام كالمعتاد

التربية والتعليم: الخميس دوام كالمعتاد

العاملون بجامعة الأقصى بغزة: اعتصام الأربعاء وتعليق الدوام كليًا الخميس

العاملون بجامعة الأقصى بغزة: اعتصام الأربعاء وتعليق الدوام كليًا الخميس

الجامعة العربية الأمريكية في جنين تعلن تعطيل الدوام غدا الأربعاء

الجامعة العربية الأمريكية في جنين تعلن تعطيل الدوام غدا الأربعاء

إصابة أحد عمال بلدية الخليل برصاص الاحتلال

إصابة أحد عمال بلدية الخليل برصاص الاحتلال

الجامعة العربية تُدين جريمة الاحتلال بحق الشهيد الأسير أبو دياك

الجامعة العربية تُدين جريمة الاحتلال بحق الشهيد الأسير أبو دياك

المفتي العام: الأربعاء المتمم لشهر ربيع الأول والخميس أول أيام ربيع الآخر

المفتي العام: الأربعاء المتمم لشهر ربيع الأول والخميس أول أيام ربيع الآخر

عريقات يُطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية باستشهاد الأسير أبو دياك

عريقات يُطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية باستشهاد الأسير أبو دياك

أبوهولي يطالب الأمم المتحدة بترجمة دعم (أونروا) السياسي بمساهمات مالية إضافية

أبوهولي يطالب الأمم المتحدة بترجمة دعم (أونروا) السياسي بمساهمات مالية إضافية

منوعات

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

سمية الألفي تهاجم حفيدتها.. والأخيرة تُكذبها

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

كيندال جينر ترغب بإنجاب طفل من صديقها الفلسطيني

كيندال جينر ترغب بإنجاب طفل من صديقها الفلسطيني

الفيلم المصري &#34;احكيلي&#34; ينال إشادات واسعة من جمهور مهرجان القاهرة السينمائي

الفيلم المصري "احكيلي" ينال إشادات واسعة من جمهور مهرجان القاهرة السينمائي

سمية الألفي تتحدث عن &#34;كنتها&#34; لأول مرة

سمية الألفي تتحدث عن "كنتها" لأول مرة

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

ترحيل وائل جسار شهير من المكسيك.. لماذا سخر منه الكثيرون؟

ترحيل وائل جسار شهير من المكسيك.. لماذا سخر منه الكثيرون؟

صور صدمت الجمهور.. كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر؟

صور صدمت الجمهور.. كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر؟

في صورة من مراهقة والدة حلا الترك.. هل أصبحت الفنانة نسخة عنها؟

في صورة من مراهقة والدة حلا الترك.. هل أصبحت الفنانة نسخة عنها؟

عربي

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب

إصابة نحو 80 عنصراً من قوات الأمن في تظاهرات محافظة المثنى العراقية

إصابة نحو 80 عنصراً من قوات الأمن في تظاهرات محافظة المثنى العراقية

لبنان.. جرجى في طرابلس وحزب الله وأمل تقتحم عين الرمانة

لبنان.. جرجى في طرابلس وحزب الله وأمل تقتحم عين الرمانة

الجزائر: الحبس المؤقت لصاحب مقطع فيديو هدد معارضي الانتخابات

الجزائر: الحبس المؤقت لصاحب مقطع فيديو هدد معارضي الانتخابات