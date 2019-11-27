إصابة نحو 80 عنصراً من قوات الأمن في تظاهرات محافظة المثنى العراقية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب أكثر من 80 عنصرا من قوات الأمن العراقية خلال تظاهرات في محافظة المثنى جنوبي العراق، وفقا لمصادر أمنية.



وأعلن محافظ المثنى تعطيل الدوام الرسمي في المديرية العامة للتربية وفي مدارس المحافظة ليومي الأربعاء والخميس، لمنع الاعتداء على مؤسسات الدولة وللحفاظ على السلم الأهلي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وفي بابل جنوبي بغداد، اعتقل ثمانية متظاهرين من قبل قوات مكافحة الشغب وحاصر المتظاهرون مبنى قوة مكافحة الشغب في حي الصحة للمطالبة بإطلاق سراحهم.



وكان قد أصيب خمسة متظاهرين بعد فض التظاهرات خارج ساحة الاعتصام بالقوة في مدينة النجف، جنوبي غرب العاصمة العراقية بغداد.



وأغلقت القوات الأمنية العراقية الطرق الخارجية ومنعت دخول الوافدين الى محافظة النجف من غير سكانها.



من جهة أخرى، انتشر مسلحون من أصحاب القبعات الزرق من سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر في ساحة الصدرين لحماية خيم الاعتصام.