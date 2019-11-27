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شؤون فلسطينية

15 إصابة بمواجهات بعد اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

15 إصابة بمواجهات بعد اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 15 مواطنا، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قبيل اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس.

وافادت جمعية الهلال الأحمر  الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 15 إصابة خلال المواجهات في محيط المقام، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "قبر يوسف".

وأفاد شهود عيان، بأن جيبات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط "قبر يوسف"، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع في الأجواء، تمهيدا لاقتحام المستوطنين للقبر.

وفي سياق ذي صلة، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، بأنه تم اعتقال ثمانية فلسطينيين من عدة مناطق بالضفة الغربية.

جاء ذلك، خلال عمليات اقتحام وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمة والتفتيش والاعتقال.

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